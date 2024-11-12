Güzelbahçe'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi Başladı - Son Dakika
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Yerel

Güzelbahçe'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi Başladı

Güzelbahçe\'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi Başladı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaatleri arasında yer alan Çelebi Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesinin ilk çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Başkan Günay, vaadettikleri projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

12.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın seçim vaatleri arasında yer alan, Çelebi Mahallesi'nden geçen dere kenarına yürüyüş ve bisiklet yolu projesi için ilk çalışmalar başladı.

Yerel seçimler üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çelebi Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu olarak geçen projede 568 ve 570 sokak yanından geçen derenin yan yollarında çalışmalar başladı.

"Ne yazdıysak onu yapıyoruz"

Seçim öncesi hazırladığı kitapçıktaki projeleri tek tek gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Günay, "Yeni bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyorum. Seçim vaatlerimizden birisi olan Çelebi Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projemizde ilk kepçeyi vurduk. Ekipler planlamasını yaptı. Bu yolumuzu Abdullah Baydar, Ali İhsan Gedik ve İstikbal Caddesi projesine bağlayıp bir bütün halde yaya ve bisiklet yolumuzu tamamlamış olacağız. İnsanların nefes alabileceği, yürüyüş yapıp keyifle gezinti yapmaları için yeni mekanlar ve alanlar yaratmak gerekiyor. Güzelbahçe, her gün yeni insanların tercih ettiği ve büyüyen bir ilçe. Biz de yeni projeler ve çalışmalarla hizmet kalitesini artırmayı planlıyoruz. Halkımıza hizmete devam edeceğiz. Söz verip kitapçığımıza yazdığımız tüm projeleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi Başladı - Son Dakika

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