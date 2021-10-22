11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Kongrenin açılışını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasında, düzenlenen kongrenin öğrencilerin eğitim ve öğretim süresince almış oldukları derslerin bilimsel olarak ortaya çıkışının bir göstergesi olması bakımından akademik anlamda geleceğe faklı bir vizyon katacağını ve tecrübe sağlayacağını ifade etti. Kongrede, öğrencilerin bitkisel ve hayvansal üretim konularında olmak üzere toplam 35 bilimsel sunum gerçekleştireceğini belirten Rektör Aldemir, günümüzde iş aramalarında ve iş kurmada sadece diplomanın yeterli olmadığını bunun yanında kendisini ifade edebilen, farklı bir akademik düşüncesi olan, toplum ile iletişim becerisi olan ve tarıma farklı vizyon katan bir öğrenci profilinin olması gerektiğini vurguladı. Kongrenin öğrencilere önemli kazananımlar sağlayacağını inandığını belirten Aldemir, emeği geçen herkese ve öğrencilere teşekkürler etti.

Kongrenin ikinci gününde kapanış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, çevrimiçi olarak yapılan kongrenin çok verimli geçtiğini belirterek günümüzde gençlerin tarımdan ve köylerden uzaklaştığını, bunların önüne öğrencilerin geçebileceğini vurguladı. Öğrencilerin kongreden kazanımları ile her türlü tarımsal faaliyetlere bilimsel yönden bakmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gençsoylu, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Gençsoylu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz'e, dekan yardımcılarına, kongre düzenleme kuruluna ve tüm öğrencilerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi. - AYDIN