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112'ye yapılan asılsız ihbarların altından yaramaz çocuklar çıktı - Son Dakika

112'ye yapılan asılsız ihbarların altından yaramaz çocuklar çıktı

17.10.2021 00:57
112'ye yapılan asılsız ihbarların altından yaramaz çocuklar çıktı

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, 2021 yılının ilk 10 ayında merkeze yaklaşık 750 bin civarı acil çağrı yapıldığını kaydederek, asılsız ihbarlar konusuna da değinerek, "Asılsız ihbar sayısı önceki dönemlere göre yüzde 29 azalırken, bu ihbarları ise...

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan, 2021 yılının ilk 10 ayında merkeze yaklaşık 750 bin civarı acil çağrı yapıldığını kaydederek, asılsız ihbarlar konusuna da değinerek, "Asılsız ihbar sayısı önceki dönemlere göre yüzde 29 azalırken, bu ihbarları ise genelde psikolojik sorunları olanlar ya da çocuklar yapıyor"

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. Doğan, bu yılki ihbar sayısının önceki yıllara göre korona virüsten (Covit-19) dolayı arttığını ifade etti. Pandemi döneminde olunmasına karşın yine da asılsız ihbar sayılarında ciddi anlamda bir düşüş olduğunu vurgulayan Dr. Doğan, "2021 yılı 112 Acil Çağrı Merkezi toplam çağrı sayımız pandemi dolayısıyla yükselmiş durumda şuanda ve yaklaşık 750 bin civarı bir sayıya ulaşıyor. Bunlardan bizim çok fazla asılsız, gereksiz ihbarımız yok. Ancak tüm bu sayıların yüzde 29 kadar bir rakamımız var. Vatandaşlarımız bu konuda bayağı duyarlılar. İlk başladığımız zamanlarda 2014- 2015 dönemlerinde yüzde 80, yüzde 85 civarı bir asılsız ihbar oranımız varken bu yıllar içerisinde azala azala yüzde 29'u kadar düştü. Şuanda biz gerçekten verimli çağrılar alıyoruz, önemli çağrılar alıyoruz. Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'nde acil numaralar haricinde pandemi sebebiyle, pandemi hattı ve vefa hattı da bu merkezde. Yani o konulardaki çağrılarda 112 üzerinden sağlanıyor. O nedenle vatandaşlarımız acil durumlar dışında da aradıkları için tabi ki istatistikler biraz farklılaştı" diye konuştu.

"Sim kartım kullanılıyor mu, telefonum bozuk mu, diye deneme amacıyla arayanlar var"

Açıklamasında asılsız ihbarlar ile asılsız ihbarları yapan kişiler konusuna da değinen Dr. Doğan, şunları söyledi:

"Asılsız olarak arayan kişilerde genellikle psikiyatrik rahatsızlıkları olan ve ya çocuk olan ya da halen daha sim kartım kullanılıyor mu, telefonum bozuk mu, diye deneme amacıyla arayanlar var.

Biz her sene mutlaka kendimizi bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Okullarda, kurumlarda, AVM'lerde Zafer Meydanı'nda kendimizi tanıyoruz. Stantlarımızda mutlaka broşürler dağıtıyoruz ve mutlaka televizyonlarda, radyolarda mutlaka buranın gereksiz aranmaması gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü gereksiz aradığınız her bir aramada bize ulaşamayan acil bir durum olabilir. ve belki bir daha arayabilecek şansı olmayacak kişi bize ulaşmaya çalışıyordu ve bunun çok ciddi bir vebali var. O yüzden vatandaşımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. Onlara ben sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyoruz."

"Çok fazla trafik kazası oluyor"

Yapılan çağrıların büyük çoğunluğunu sağlık alanında yapılan çağrıların oluşturduğunu ifade eden Dr. Doğan, "Buraya en çok gelen çağrılar maalesef sağlık birimine gelen çağrılardır. İkinci sırada ise emniyete gelen çağrılardır. Çünkü çok fazla trafik kazası oluyor Afyonkarahisar'da. Maddi hasarlı olsun, yaralı olsun, ölümlü olsun maalesef her türlü trafik kazasını görebiliyoruz. Emniyet ardından ise jandarma, itfaiye, orman, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve pandemi şeklinde devam ediyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Pandemi, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 112'ye yapılan asılsız ihbarların altından yaramaz çocuklar çıktı - Son Dakika


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