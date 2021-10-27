Üye Girişi
19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor - Son Dakika

19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor

27.10.2021 21:19

19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 580 bin lira olarak belirlendi Giresun'da tarihi kemer köprüsüyle ilgi çeken Çakrak Kilisesi'nin restore edilerek turizme kazandırılması...

19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 580 bin lira olarak belirlendi

GİRESUN - Giresun'da tarihi kemer köprüsüyle ilgi çeken Çakrak Kilisesi'nin restore edilerek turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Giresun'un Alucra ilçesinde 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile turizme kazandırılıyor. Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Ajansı, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 580 bin lira olarak belirlendi.

Proje kapsamında ilk olarak Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar'ın danışmanlığında kilise kazıları gerçekleştirilerek kiliseye ait zemin döşemesi, sütunlar, sütun başlık ve kaideleri ve freskler gibi kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Bu kazılarla birlikte kilisenin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna sunuldu.

Dereli, Alucra ve Yağlıdere ilçelerinden gelen yolların kesişme noktasında bulunan Çakrak Kilisesi, geçmişte Şah Yolu olarak adlandırılan güzergahı kullanan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Çakrak Kilisesi'nde incelemelerde bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü, "Çakrak, Kırkharman, Akpınar ve yine bölgede bulunan birçok değerli tarihi kiliselerimiz, Giresun Valiliğimiz ile birlikte hassas bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların, tarihi eserlerimizi en doğru ve olabildiğince orijinal şekilde yapılması için büyük uğraşlar içerisine gireceğiz. Bu restorasyon sürecinde şehrimizin bu bölgede en doğru şekilde hem turizme hem de tarihi eserlerle verdiği değeri en iyi şekilde sunmaya çalışacağız" dedi.

Şah Yolu güzergahında bulunan ve tarihi güzelliklerini koruyarak günümüze kadar gelen Zefre Limanı, Andoz Kalesi, Ağa Köprüsü, Tekke Köyü Hacı Abdullah Halife Külliyesi, Çağlayan Köyü, Gölyanı Obası, Çakrak Köyü, Hacı Abdullah Halife Duvarı ve Kırkharman Obasıyla birlikte bu bölgenin yeni bir turizm destinasyonu haline getirilmesi için Giresun Valiliği tarafından kapsamlı bir projenin hazırlandığı bildirildi. Bölgenin merkezinde bulunan Çakrak Kilisesi'nin turizme kazandırılması ise bu projenin ilk aşaması olduğu belirtildi

19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor
19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor
19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor
19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor

Restorasyon, Giresun, Alucra, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Doğalgaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi 19:40 Doğalgaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşıyor 19:26 Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşıyor
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok 18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Diyanet', Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
18:32
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 21:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Çakrak Kilisesi restore ediliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement