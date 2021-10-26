Üye Girişi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

26.10.2021 13:51
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Zaferle sonuçlanan milli mücadelemiz, Cumhuriyet'le taçlandırılmıştır" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Zaferle sonuçlanan milli mücadelemiz, Cumhuriyet'le taçlandırılmıştır" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünü kutladı. "İç ve dış düşmanlarıyla aynı anda mücadele etmek zorunda kalan, büyük bir imparatorlukken, elinde kalan son vatan toprağı bile çok görülen Türk Milleti için 'ya istiklal ya ölüm' dışında bir seçenek kalmamıştı" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını söyle sürdürdü: "En kara günlerimizde gerek askeri dehası, gerek vatanseverliği, gerekse liderliğiyle milletimizin umudu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığındaki Kurtuluş Savaşı, zaferle sonuçlanmıştır. Büyük Atatürk, hiçbir ülkenin boyunduruğu altında yaşamayı hak etmeyen bu yüce millete 29 Ekim 1923'te ilan edilen 'Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare' diye ifade ettiği Cumhuriyet idaresiyle, kendi kendini idare edebilme özgürlüğünü vermiştir."

Gaziantep'in bu mücadelede büyük bir rol oynadığını ve şehrini savunmak için her yaştan insanın canını vermekten çekinmediğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"SANKO Üniversitesi bu bilinç ve inançla vatanının kıymetini bilen, bu büyük mirası geleceğe taşıyacak, Türk Milletini ulusal ve uluslararası her türlü platformda başarıyla temsil edecek gençler yetiştirmeye devam ediyor. Bizlere Cumhuriyetimizi armağan eden başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz." - GAZİANTEP

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Milli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zincir marketler için hesap günü! Rekabet Kurumu yarın savunmalarını alacak 13:31 Zincir marketler için hesap günü! Rekabet Kurumu yarın savunmalarını alacak Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi

Son Dakika Haberleri
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:22 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket         
13:37
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi         
13:18
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement