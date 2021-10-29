29 Ekim'de farkındalık oluşturmak için uçtular - Son Dakika

29 Ekim'de farkındalık oluşturmak için uçtular

SİNOP - Sinop'ta yeni oluşum içerisinde olan paraşüt ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açıp yaklaşık 600 metre uçtu.

Sinop'ta yaklaşık 10 kişiden oluşan paraşüt ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla Sinop'un Karlı köyünde yamaç paraşütü yaparak yaklaşık 600 metre yükseklikten uçtu.

Konu ile ilgili açıklama yapan yamaç paraşütü sporcusu Levent Gül, "Sinop'ta yeni oluşum içerisinde olan bir grubumuz var yamaç paraşütü . Yeni bir spor Sinop için arkadaşlarla bir araya geldik. 29 Ekim'i bu şekilde kutlayalım istedik bayraklarımızı açtık havada süzüldük emniyetli güzel bir şekilde indik. Sinop'ta bu işi ilk yapanlardan biriyiz böyle bir ekibimiz var bu sporu yeni yeni yapmaya çalışıyoruz ekibimiz gittikçe büyüyor İnşallah ileride Sinop'un en güzel en iyi spor branşlarından biri olacağına inanıyoruz coğrafyamız, rüzgarımız her şeyimiz bu iş için uygun 29 Ekim dolayısıyla bu uçuşu yapmak istedik bayraklarımızı açtık emniyetli bir şekilde havalandık emniyetli bir şekilde de indik. Amacımız 29 Ekim'e biraz daha heyecan katmaktı gayet te güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii gönül isterdi ki buradan kalkıp Sinop meydana inmek ama maalesef rüzgar ve coğrafya şu an için uygun değil. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.