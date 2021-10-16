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92 yaşındaki dedenin ATV tutkusu - Son Dakika

92 yaşındaki dedenin ATV tutkusu

16.10.2021 12:44
92 yaşındaki dedenin ATV tutkusu

Bilecik'te yaşayan 92 yaşındaki Recep Şavklı, adeta gençlere taş çıkarırken, yaşadığı köyde her yere ATV motoruyla gidip geliyor.

Bilecik'te yaşayan 92 yaşındaki Recep Şavklı, adeta gençlere taş çıkarırken, yaşadığı köyde her yere ATV motoruyla gidip geliyor.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir takım ziyaretler için Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyüne gitti. Vali Kızılkaya, bu sırada tanıştığı ATV motor kullanan 92 yaşındaki Recep Şavklı ve köylülerle birlikte, sohbet etti. Recep Şavklı, yıllardır bu motorla her yere gittiğini söyleyerek, 92 yaşında olmasına rağmen bu dinçlikte olmasını sağlıklı organik beslenmesine bağladı.

92 yaşındaki Cennet nineden sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını dinledi

Vali Kızılkaya ardından Bilecik İnhisar ilçesine geçti. Kızılkaya, burada İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve beraberindekilerle pazaryerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, bereketli kazançlar diledi. Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Kızılkaya, bu esnada 92 yaşındaki Cennet Çay ile karşılaştı. Cennet nineden sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını dinledi.

Kızılkaya, daha sonra 1985 yılında Şırnak'ta güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken terör örgütü tarafından evine düzenlenen baskın sonucu şehit olan Abdulbaki Akman'ın İnhisar'da yaşayan kızı Fatma Karabaş ve ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Vali Kızılkaya, daha sonra Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Sever, İl Genel Meclisi Başkanı Osman ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Çaltı köyünde vatandaşlarla hasbihal etti ve üreticilerden örtü altı tarım hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 92 yaşındaki dedenin ATV tutkusu - Son Dakika


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