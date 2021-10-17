Üye Girişi
ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

17.10.2021 00:57
ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaşandığı bölgeyi görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen kadın, bölgede yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaşandığı bölgeyi görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen kadın, bölgede yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması neticesinde meydana gelen sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Bozkurt ilçesinin yanı sıra, İnebolu, Devrekani, Küre, Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar, Hanönü, Çatalzeytin ve Abana'da da selde çok sayıda menfez, köprü ve yollar hasar gördü. Sel felaketinde Kastamonu'da 71 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan 9 kişi de arama çalışmaları karada ve denizde devam ediyor.

Sel bölgesindeki çalışmaları görmek için ABD'den geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Hırvatistan Duska Poljak, sosyal medyada Kastamonu'da yaşanan sel felaketini gördü. Selden etkilenen Duska Poljak, sokak hayvanları için yapılan çalışmalar ve sel bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek için Duska Poljak, Türkiye'ye geldi. Sel bölgesinde yürütülen çalışmaları gözlemleyen Duska Poljak, çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi. Duska Poljak, ABD'den Türkiye'ye gelirken, bölge için umudunun olmadığını ama yapılan çalışmalarla karşılaştığı için mutlu olduğunu kaydetti.

"Benim buraya gelmeden önce çok umudum yoktu"

İlk olarak Türkiye'nin ve Türk insanının kendisini çok şaşırttığını söyleyen Duska Poljak, "Her yer çok güzel, Kastamonu adeta cennet gibi bir bölge ve insanlarınız gerçekten iyi kalpli. Bu sokak hayvanlarının kaldığı bahçe ile ilgili de burası müthiş bir yer ve burada o kadar çok ağır işler yapıyorlar ki ve bu işi sadece iki kişi yapıyor. Bu kadar ağır ve bu kadar çok işi sadece iki kişinin yapması, yüklenmesi gerçekten beni hayretler içerisinde bıraktı. benim buraya gelmeden önce çok umudum yoktu. Ama iki gündür çok uzun mesafeler gittik, besleme bölgelerini gördük ve arkadaşlarım bu bölgelerdeki köpeklerin yüzde 80-90'ınına kadar kısırlaştırdığını gördük. Dolayısıyla ben bunları gördükten sonra umut sahibi oldum. Çünkü sokak hayvanı probleminin çözülebileceğine inanmaya başladım" dedi.

"Lütfen bu canların yaşam haklarına saygı gösterin"

Sokaktaki hayvanların yaşama hakkına saygı gösterilmesini isteyen Duska Poljak, "Türk insanlarına şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu canların yaşam haklarına saygı gösterin. Yazın bir kap su, kışında bir kap yemek, sizlerin yapabilecekleri şeyler. Lütfen bunları esirgemeyen bu hayvanlardan" şeklinde konuştu.

"Buradaki çalışmalardan çok etkilendim"

Bölgeyi merak ettiği için Kastamonu'ya geldiğini anlatan Duska Poljak, şu ifadelere yer verdi:

"Herkese, beni burada misafir ettikleri için, bana çok güzel yemekler tattırdıkları için, bana yakınlık gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben Hırvat asıllıyım ama 20 yıldan beri Amerika'da yaşıyorum. Microsoft'ta çalışıyorum. 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra bu bölgeyi merak ettim. Instagram sayfasından gördüm. Gerçekten buralarda doğru işler mi yapılıyor diye kendi gözlerim ile görmek istedim. Çünkü pek çok insan bir takım güzel resimler yapıp altına da acıklı acıklı yazılar yazıp para topluyorlar. Ama sel bölgesindeki çalışmalar ve buradaki barınak gerçek bir yer mi, gerçekten burada iş yapılıyor mu, buradaki sokak hayvanlarına iyi bakılıyor mu diye geldim. Buradaki çalışmalardan çok etkilendim. Ayrıca Kastamonu'nun doğasından ve yemeklerinden de çok etkilendim, çok beğendim. Teşekkür ediyorum." - KASTAMONU

Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Türkiye, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı 23:57 Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda 22:15 Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı 21:47 Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı
ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var 21:09 ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı 20:19 Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar 16:24 Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti         
00:04
Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti         
22:26
Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü         
22:08
Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat         
21:35
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 01:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement