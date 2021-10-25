Adrenalin tutkunları Sivas'ta buluştu - Son Dakika

Adrenalini yüksek spor dallarından olan Motosiklet yarışçıları Sivas'ta bir araya geldi.

Beş ilden 25 motosiklet yarışçısı Sivas'ta bir araya gelerek mini bir gösteri sergiledi. Paşabahçe mesire alanında toplanan sporcular, motosikletlerini dik bir yamaca sürdü. Yamaçtaki yaklaşık 1 saatlik gösteri çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Organizasyona ev sahipliği yapan Mercan Uçak isimli motosiklet tutkunu, zaman zaman arkadaşları ile bir araya geldiklerini ifade edip, "Hem bu heyecanı yaşıyoruz hem de kendimizi yarışlara hazırlıyoruz" dedi.

Gösteriyi meraklı izleyenler özel motosikletleri de yakından inceledi. Motosikletler ile fotoğraf çektirenler dikkat çekti. - SİVAS