AFAD ile PTT'den afetlere karşı iş birliği protokolü - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'AFAD Eğitim ve Farkındalık Yılı' kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre PTT personeline afetler konusunda eğitim verilecek.

2021 yılı 'AFAD Eğitim ve Farkındalık Yılı' kapsamında AFAD, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla iş birliği yaparak vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yapılan iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyen AFAD, PTT personelini afet konusunda bilinçlendirmek için protokol anlaşması imzaladı. AFAD binasında gerçekleşen imza törenine AFAD Başkanı Yunus Sezer ve PTT Genel Müdürü Hakan Gültekin katıldı.

Yapılan iş birliklerinin devamının geleceğini söyleyen AFAD Başkanı Sezer, "AFAD Eğitim ve Farkındalık Yılı çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede de birçok kamu kurumumuzda, meslek odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol de son derece anlam ifade ediyor. AFAD ile PTT'nin iş birliği sadece bugün yapacağımız protokolle sınırlı değil. Bu çalışma daha derin ve farklı boyutları ile öneki yıllara dayanan bir çalışma. Birincisi KBRN eğitimleri noktasında bizim PTT çalışanları ile yürütmüş olduğumuz çok önemli bir çalışma var. Bu duyarlılık çalışması devam ediyor. Diğer taraftan da AFAD'ın lojistik boyutu ile afetlere müdahalede lojistik merkezlerinin işletilmesi ve afet olan yerlere ihtiyaç malzemelerinin en hızlı şekilde yürütülmesi noktasında Genel Müdürlüğümüz ile yürütmüş olduğumuz çalışma var" dedi.

36 milyon vatandaş afetlere karşı bilinçlendirildi

AFAD Eğitim ve Farkındalık Yılı kapsamında 51 milyon vatandaşın bilinçlendirilmesini hedeflediklerini söyleyen Sezer, bu sayının bugün itibarıyla 36 milyonu aştığını ve yıl sonuna kadar hedefe ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. AFAD gönüllülüğü konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Sezer, 475 bin AFAD gönüllü sayısına ulaştıklarını söyledi. AFAD çalışmalarına desteklerin arttığını söyleyen Sezer, vatandaşlara bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Tören karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - ANKARA