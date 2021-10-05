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AK Gençler, toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

AK Gençler, toplantıda bir araya geldi

05.10.2021 12:56
AK Gençler, toplantıda bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Efeler Gençlik Kolları, 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' sloganı ile gerçekleştirdikleri toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları, 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' sloganı ile gerçekleştirdikleri toplantıda bir araya geldi.

Gençlerin siyaseti daha iyi anlaması ve daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden AK Parti Efeler Gençlik Kolları, düzenledikleri toplantıda AK Gençler ile bir araya geldi. Birçok genç üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şiir ve müzik dinletisi ile bilgi yarışması da düzenlenirken yanı sıra eğlenceli dakikalar yaşandı.

Toplantıda konuşan Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, mahalle çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Kongre sürecimizi tamamladıktan sonra gece gündüz, yaz kış demeden yoğun bir çalışma ile mahalle teşkilatlanmalarımızı tamamladık çok şükür. Mahalle teşkilatlanmalarımız siyasetimizin en temel yapısını oluşturuyor. Mahalle teşkilatlarımızdaki azim ve gayret ile gönüllere yolculuk yapıyoruz. Efeler'imizde 83 mahallemiz ile bir bütün olarak çalışmalarımızı sürüdürüyoruz. Mahallede emek verilmezse 2023 genel seçimlerinde ve 2024 yerel seçimlerde başarıya ulaşamayız. Bu sebeple sizlerin çalışmaları partimiz ve ülkemizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip. Sizler bu bilinç ile mahallelerinizde çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak için mücadele etmelisiniz. Özellikle 2023 gibi önümüzde kritik bir seçim varken ve bu seçimde yaklaşık 6 milyon yeni seçmen olarak oy kullanacak genç kardeşlerimiz bulunuyor. Unutmayın arkadaşlar, 2023'ün anahtarı biz gençlerde. Bizler bu sorumluluk bilinci ile çalışmalıyız, çalışmaktayız. Katılımlarından dolayı başkanlarımıza ve tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler her yerde varız"

AK Parti olarak 'Z Kuşağı' tabirini doğru bulmadıklarını ifade eden Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Ege Bölge Koordinatörü Tayfun Arşınkol; "Gençlerimizi bu söylem ile kutuplaştırarak ayrıştırıyorlar. Kuşak aktarımları tarih süreci içerisinde doğal bir döngü ile devam etmekte bizler gençlerimize daha fazla hangi imkanları sağlayabiliriz bunun derdinde olmalıyız. Zannediyorlar ki gençler AK Parti'ye teveccüh göstermiyor. Gençler kimin onlara değer verdiğini kimlerin onları kullanmak istediğini değerlendirebiliyor. Bizler gençler olarak TBMM'de varız, mahallede de varız, en küçük ilçemizden en büyük ilçemize kadar en küçük ilimizden en büyük ilimize kadar varız, sosyal medyada da varız, var olmaya devam edeceğiz" diyerek Efeler Gençlik Kolları teşkilatını toplantı organizasyonu için tebrik ederek, çalışmalarının devamını diledi.

Program sonunda katılan teşkilat üyeleri arasında çekiliş yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı hediye edildi.

Yoğun bir katılımın olduğu toplantıya MKYK Üyesi ve Genel Merkez Ar-ge Eğitim Birim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Ege Bölge Koordinatörü Tayfun Arşınkol, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve birçok genç üye katıldı. - AYDIN

AK Gençler, toplantıda bir araya geldi
AK Gençler, toplantıda bir araya geldi
AK Gençler, toplantıda bir araya geldi
AK Gençler, toplantıda bir araya geldi
AK Gençler, toplantıda bir araya geldi
AK Gençler, toplantıda bir araya geldi

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Efeler, Kongre, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Gençler, toplantıda bir araya geldi - Son Dakika


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