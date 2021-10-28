Aksaray'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Aksaray'da Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü kutlama törenleri Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer'in çelenk sunumunun ardından Atatürk Anıtını selamlamasıyla birlikte lise öğrencileri tarafından bayrak töreni yapıldı. Bayrakların gönlere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü kutlandı.

Kutlamalar kapsamında yarın yine meydanda kutlama programı düzenlenecek. - AKSARAY