Alanya Belediyesi'nden Alman vatandaşa hasta bakım yatağı - Son Dakika

Alanya Belediyesi, uzun yıllardır Alanya'da yaşayan yatağa bağımlı Alman vatandaşa hasta bakım yatağı götürdü. Alanya Belediyesi, engelli ve hasta vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. En ücra mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak dertlerine derman olan Alanya Belediyesi, bu kez Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki ihtiyaç sahibi Hilde Stoeckel adlı Alman vatandaşın elektronik hasta yatağı ihtiyacını karşıladı.

"Bu hizmet Almanya'da yok"

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yatağa bağımlı hale gelen ve bakıcısıyla birlikte yaşayan kadına, bakıcısının talebi ile hasta bakım yatağı ulaştırıldı. Stoeckel'in Almanya'dan birlikte geldiği bakıcısı Nuriye Güden, böylesine bir hizmetin Almanya'da bile olmadığını belirtti.

"Alanya sevdasıyla buraya geldi"

Hilde Stoeckel'in Alanya sevdası taşıyan birisi olduğunu belirten ve bu nedenle yıllarca önce Alanya'ya gelme kararı aldığını belirten Bakıcı Güden, "Stoeckel bu kararı aldığı zaman Almanya'da haber bile yaptılar. 'Almanya'yı bırakıp Türkiye'ye gidiyor' diye gündem oldu. Alanya sevdasıyla buraya geldi. İşte aldığı doğru kararın kanıtı" dedi.

"Bu hizmet dünyaya örnek olsun"

Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal ise, "Nuriye Hanım bize sorunu bildirdikten sonra Hüseyin müdürümüzü aradık. Belediyemiz sağ olsun dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koştu. Tüm Avrupa bunu görsün" ifadelerini kullandı. - ANTALYA