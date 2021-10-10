Araba kullanma hayali gerçek oldu - Son Dakika

Gaziantep'te 21 yaşındaki zihinsel engelli Kadir'in araba kullanma hayali gerçek oldu. Kadir'in hayalini gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşanan mutluluğa ortak oldu.

Doğuştan zihinsel engelli olan Kadir Ciğerli, 11 yıl önce babasını kaybetti. O günden bu güne halası Hatice Ciğerli'nin baktığı Kadir'in en büyük hayalinin araba sürmek olduğunu öğrenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, harekete geçerek Kadir'in hayalini gerçekleştirdi.

Eğitimine de Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Okulu'nda 11. sınıf öğrencisi olarak devam eden Kadir için Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'na bir araya gelen Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşanan mutluluğa ortak oldu.

Kadir ile beraber direksiyon başına geçen Başkan Fadıloğlu, "21 yaşındaki engelli Kadir yavrumuzun hayali, araba kullanmaktı. Bu konuda bizim arkadaşlarımız saha çalışması yaparken, halasıyla beraber kalan Kadir'in böyle bir arzusunun olduğunu işitmişler. Konuyu bize getirdiler, biz de tabi seve seve dedik. Bildiğiniz üzere bizim yapılmış olan trafik eğitim parkımız var. Biz burayı eğitim maksatlı kullanıyoruz. Günlük, 100 öğrenci trafik eğitimi alıyor. Tabii Kadir'in hayalini, normal şartlarda trafikte yapmamız mümkün değildi. Bu özel mekanda bunu yapmaya çalıştık. Bugün, Kadir buraya halasıyla birlikte geldi ve araç kullanma zevkini tattı. Mutluluğu bizi de mutlu etti" dedi.

Engeli Kadir'in halası Hatice Ciğerli ise, "Belediyemiz, bugün Kadir'in en büyük hayalini gerçekleştiriyor sağ olsun. Belediyemize ve Başkanımıza, bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP