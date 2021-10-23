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Ayancık'ta anaokulu temeli atıldı - Son Dakika

Ayancık'ta anaokulu temeli atıldı

23.10.2021 20:17

Ayancık'ta anaokulu temeli atıldı Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik ve 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini attı.

Ayancık'ta anaokulu temeli atıldı

SİNOP - Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 8 derslik ve 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun temelini attı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Değerli arkadaşlar, esnafımızın zararının ödenmesi konusunda muhteşem bir çalışma yürütüldü. Ayancık'ı hızlıca toparladık. Şimdi önümüzde kalıcı işlerimiz var. Onları da bir bir hayata geçiriyoruz. Köprülerimiz devam ediyor. İnşallah Çarşamba günü yine Ulaştırma Bakanımız ile beraber Ayancık'ta olacağız. Çarşamba günü saat 11.00'de önce Çatalzeytin- Türkeli Köprüsü'nün açılışını yapacağız. Köprümüzü bitirdik. Şimdi Ayancık'ta Otogar Köprümüzün kaba çalışması bitirildi. Şevket Şentürk Köprüsü'nün çalışmaları devam ediyor. Yakında kısa süre içerisinde her iki köprümüzün açılışını yapacağız. 27 Ekim'de küçük sanayi sitesindeki 56 tane dükkanımızın ihalesi yapılacak. Afetten kaynaklanan yıkımlarla ilgili çaylarımızın ihalesini de ıslah ihalesini de 30 Ekim'de yapmış olacağız. Maliye Bakanlığımızdan 300 kilometrelik köy yolumuz için 100 milyon para özel idaremize gönderilmek üzere talimat verildi" dedi.

Ardından açıklamalarda bulunan Sinop valisi Erol Karaömeroğlu ise "Sinop'ta toplamda 163 şubede 3 bin 238 çocuğumuza okul öncesi eğitim vermekteyiz. Özelde Ayancık ilçemizde 16 şubede 310 öğrencimize aynı eğitimi vermekteyiz. Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ve Türkeli bölgemizde bakanlığımızca 4 bin 700 adet tableti tüm öğretmen ve öğrencilerimize ulaştırdığımız gibi afet bölgesindeki her kademedeki öğrencilerimize çantalarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın temin ettiği kırtasiye ihtiyaçlarını okullar açılmadan gidermiştik" diye konuştu.

Program temele ilk harcın akıtılması ile son buldu.

Törene, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(OSM-SLH-Y)

Milletvekili, AK Parti, Ayancık, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayancık'ta anaokulu temeli atıldı - Son Dakika


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