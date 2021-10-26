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Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor

26.10.2021 12:50
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde yaptığı içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hattı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde yaptığı içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hattı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Altyapı çalışmaları için 15 milyon liralık yatırım yapılacak olan mahallede yeni hatlar yapılmasının yanı sıra mahallenin ihtiyacını gidecek olan 400 metreküplük yeni bir içme suyu deposu ile içme suyu terfi merkezi de inşa edilecek. Çalışmalarda şimdiye kadar 11 bin 500 metrelik içme suyu hattının 6 bin 500 metresi, 10 bin 800 metrelik kanalizasyon hattının 5 bin 500 metresi bitirildi. Böylelikle hat çalışmalarının yüzde 60'ı bitirilirken su deposunun perde imalatına da devam ediliyor. Mahallede yapılan çalışmalarla yaklaşık 70 yıl önce yapılan içme suyu hattı uzun ömürlü borularla yenilenmiş ve mahalle modern bir altyapıya kavuşmuş olacak.

"Mursallı'nın çehresi değişecek"

Aydın'ın her köşesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Mahallemize modern bir içme suyu ve kanalizasyon hattı kazandırıyoruz. Mursallı Mahallemize yaptığımız yatırımlarımızla mahallemizin çehresi değişecek. Yeni altyapı mahallemize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Mursallı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Mursallı'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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