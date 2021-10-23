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Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye - Son Dakika

Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye

23.10.2021 12:18
Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye

PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Aydın'da PTT'nin 181. müşterisi olan Şahin Kadı'ya çiçek ve hediye takdim edildi.

PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Aydın'da PTT'nin 181. müşterisi olan Şahin Kadı'ya çiçek ve hediye takdim edildi.

Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 senesinde kurulan ve Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan PTT, 181. kuruluş yıldönümünü Aydın'da da kutladı. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Aydın'ın Efeler'de ilçesinde bulunan PTT Aydın Merkez Şubesi'ne gelen 181. müşteri Şahin Kadı'ya hediye ve çiçek takdim edildi. Sanayide oto elektrikçisi olan Şahin Kadı, sırayı aldığı anda kendisine verilen çiçek ve hediyeleri kabul ederken şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Kadı, PTT yetkililerine teşekkür etti.

PTT'nin en köklü kurumlardan olduğuna dikkat çeken Aydın PTT Başmüdürü Faruk Efe; "Aydın ilimizde ise 17 merkez, 28 şube, 24 acente ve 1 mobil işlem aracı olmak üzere toplam 70 işyerinde, 49 Pttmatik, 76 araç, 81 motosiklet ve 482 personel ile hizmet sunmaktayız. Ayrıca, yeni yerleşim yerleri, alışveriş merkezleri ve insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, halkımızın kolayca ulaşabileceği yeni iş yerleri ve 7/24 hizmet alabilecekleri yeni PTTMatiklerin kurulum çalışmalarına devam etmekteyiz. 23 Ekim 2021 tarihinde 181. kuruluşunu kutlayan Posta ve Telgraf Teşkilatımızın gelişimine ve bünyesine katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve PTT'yi her zaman kendi kurumu olarak gören ve benimseyen siz değerli halkımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye
Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye
Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye
Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye
Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye

Efeler, Aydın, Ekim, PTT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın PTT'den 181. yılında 181. müşterisine hediye - Son Dakika


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