Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu - Son Dakika

Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazında öğrenciler ve veliler buluştu.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazında öğrenciler ve veliler buluştu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği günün bulunduğu Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle etkinlik düzenlendi. Sabah namazında Ulu Cami'de buluştuk. Sabah namazına müteakiben, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve şiirler seslendirildi. Programa çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı. Etkinlik sonrasında çorba ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN

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