Üye Girişi
Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı - Son Dakika

Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

20.10.2021 20:01

Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

SAMSUN - Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından okulun atölyesinde açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknoloji Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan 25 proje görücüye çıktı. 25 projeden ve çeşitli etkinliklerden oluşan fuarda, uzay, havacılık ile robotik kodlama temaları yer aldı.

Açılış öncesi konuşan okulun bilişim teknoloji öğretmeni Hakan Aydın, "Fuarımızda uzay, havacılık robotik kotlama temaları öne çıkmaktadır. Çocuklarımızın bilişim robotik kodlamayı, uzay ve havacılığı keşfetmelerine yardımcı olmak. Başarılarımız sessiz bir şekilde artmış, Samsun'da az sayıda okulun elde ettiği seviyelere ulaşmıştır. TUBİTAK ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte düzenlenen enerji ve milli proje yarışmasında Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü ve mansiyon ödülleri kazandık" dedi.

"TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması çok büyük bir avantaj"

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye'de çok hızlı gelişmelerin olduğunu belirterek, "Özellikle bu teknoloji alanında adeta bir yarış var. Ülke olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu konuda bu işin duayeni olan, Türkiye'de teknoloji ile ilgili atılımları başlatan, TEKNOFEST'leri başlatan Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar rahmetli olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Kendisinin bu işlerin başlatılmasında, bizim özgüvenimiz olmasında çok büyük bir rolü vardır. Önümüzdeki sene TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması çok büyük bir avantaj. Sizlerin de umudu çok çok değişecek, bundan sonraki çalışmalarınıza çok katkı sağlayacak. Sizler ayağı yere basan bir proje ile bize gelin, biz her türlü maddi desteği yapmaya razıyız" diye konuştu.

"Marifet iltifata tabidir"

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Marifet iltifata tabidir. Arkadaşlarımız artık sözün bittiği yerde eserlerini bu fuarda sergileyecekler. Dolaysıyla biz de sizlerle gurur duyacağız. Önümüzdeki yıl TEKNOFEST Samsun'da yapılacak. Bu ayrı bir gururumuz. Samsun'umuzun kendini göstermesi, gençlerimizin kendini teknolojik bağlamda ifade edebilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Ben de belediye başkanım gibi sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü TEKNOFEST'in ilçe bazında en güçlü projesi ve en güçlü proje ekipleri bizde. Bu önemli bir başarı. Bunlar sizlerin eseridir, öğrencilerimizin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri ve davetliler öğrenciler tarafından yapılan birbirinden ilginç projeleri gezdi, inceledi.

Fuar 2 gün açık kalacak.

Anadolu Lisesi, Bilim Fuarı, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi 19:36 Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? 19:13 Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık 18:54 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık
Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi 18:03 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir 17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı 15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek         
19:42
YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı         
19:20
Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim         
19:03
Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı         
18:43
Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları         
17:37
Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı         
17:12
Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi         
16:37
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi         
15:51
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 20:08:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement