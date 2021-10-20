Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı - Son Dakika

Bafra'da bilim fuarı: Öğrencilerin eserleri görücüye çıktı

SAMSUN - Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından okulun atölyesinde açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknoloji Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan 25 proje görücüye çıktı. 25 projeden ve çeşitli etkinliklerden oluşan fuarda, uzay, havacılık ile robotik kodlama temaları yer aldı.

Açılış öncesi konuşan okulun bilişim teknoloji öğretmeni Hakan Aydın, "Fuarımızda uzay, havacılık robotik kotlama temaları öne çıkmaktadır. Çocuklarımızın bilişim robotik kodlamayı, uzay ve havacılığı keşfetmelerine yardımcı olmak. Başarılarımız sessiz bir şekilde artmış, Samsun'da az sayıda okulun elde ettiği seviyelere ulaşmıştır. TUBİTAK ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte düzenlenen enerji ve milli proje yarışmasında Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü ve mansiyon ödülleri kazandık" dedi.

"TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması çok büyük bir avantaj"

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye'de çok hızlı gelişmelerin olduğunu belirterek, "Özellikle bu teknoloji alanında adeta bir yarış var. Ülke olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu konuda bu işin duayeni olan, Türkiye'de teknoloji ile ilgili atılımları başlatan, TEKNOFEST'leri başlatan Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar rahmetli olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Kendisinin bu işlerin başlatılmasında, bizim özgüvenimiz olmasında çok büyük bir rolü vardır. Önümüzdeki sene TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması çok büyük bir avantaj. Sizlerin de umudu çok çok değişecek, bundan sonraki çalışmalarınıza çok katkı sağlayacak. Sizler ayağı yere basan bir proje ile bize gelin, biz her türlü maddi desteği yapmaya razıyız" diye konuştu.

"Marifet iltifata tabidir"

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Marifet iltifata tabidir. Arkadaşlarımız artık sözün bittiği yerde eserlerini bu fuarda sergileyecekler. Dolaysıyla biz de sizlerle gurur duyacağız. Önümüzdeki yıl TEKNOFEST Samsun'da yapılacak. Bu ayrı bir gururumuz. Samsun'umuzun kendini göstermesi, gençlerimizin kendini teknolojik bağlamda ifade edebilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Ben de belediye başkanım gibi sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü TEKNOFEST'in ilçe bazında en güçlü projesi ve en güçlü proje ekipleri bizde. Bu önemli bir başarı. Bunlar sizlerin eseridir, öğrencilerimizin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri ve davetliler öğrenciler tarafından yapılan birbirinden ilginç projeleri gezdi, inceledi.

Fuar 2 gün açık kalacak.