Balıkesir'de özel gençler gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engeliler Derneği çatısı altında bir araya gelen özel gençler için eğlence tertip edildi.

Barış Manço Parkı içindeki dernek merkezinde bir araya gelen özel gençler, beceri kursları ile vakit geçirirken, Berrak Solak'ın keman konseri ile gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Dernekte beceri kursları aç açtıklarını anlatan Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emine Özavcı, "Bugün özel çocuklarımızın özel günü. Çocuklarımız derneğimizde etkinlik yapıyorlar. Her zaman el işleri öğretmenlerimiz geliyor. Eel becerileri kurslarımız var. Bugün de Berrak kızımızla konuştuk. Çocuklarımıza keman çaldı. Özel çocuklarımız gönüllerinde eğlendi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Berrak Solak da, "Bugün özel gençler için gönüllü olarak keman çaldım. Onların mutluluğuna ortak olduk. Bu tip faaliyetlerde çalıyorum" dedi.

Özel gençlerden Yağmur Özavcı ise, "Biz bugün çalıştık. Eğlendik. Berrak arkadaşımız bizi çok eğlenirdi. Biz onu çok sevdik. Yeniden onu bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR