Başkan Ataç motosikletçiler ile buluştu - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren motosikletçi derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın sivil toplum kuruluşları ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir'de faaliyet gösteren motosikletçi dernek ve gruplarının temsilcileri ile makamında bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Korteji öncesinde gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Motosiklet Grubu Başkanı Faruk Yayla, 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, Adventure Riders Club 26 Başkanı Serkan Davran ve motosikletçi yazar Serdar Sevgi katıldı. Ziyarette konukları Başkan Ataç'a sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç da misafirlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortejine renk kattıklarını ifade ederek teşekkür etti.

Buluşmada Serdar Sevgi, "Mavi Tekerlekli Bisiklet" adlı kitabını Başkan Ataç'a armağan etti. - ESKİŞEHİR