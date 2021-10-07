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Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı

07.10.2021 15:00
Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ıncı sınıf (intern) öğrencileri, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ıncı sınıf (intern) öğrencileri, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık arasında 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan eğitim işbirliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet öncesi eğitim gören altıncı sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ile bir araya gelen öğrenciler, Efeler Belediyesi hizmet binasındaki birimler hakkında bilgi aldı. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı'nda gerçekleşen bilgilendirme ile son buldu. - AYDIN

Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı
Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı
Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Fatih Atay, Tıp Fakültesi, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


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