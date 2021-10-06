Başkan Çetin Akın'dan proje yağmuru - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında yapımı tamamlanan, devam eden ve hayata geçirilecek olan projelerin son durumu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Başkan Çetin Akın, projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, Sanayi Çarşısı projesinde teknik detayların tamamlandığını, Cuma Pazarı projesi için ise 2 farklı projeyle Anıtlar Kuruluna müracaat edildiğini söyledi. Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırdığı alanda hayata geçirilecek olan Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Taziye Evi projesinde tasarım ve planlama sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan Çetin Akın, bu hafta sonuna kadar Kamu İhale Kurumuna müracaat edileceğini dile getirdi. Başkan Çetin Akın ayrıca Selvilitepe Hizmet Noktasında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyete başlanacağı bilgisini de paylaştı.

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait olan, eski soğuk hava deposunun yerine yapılacak Sanayi Çarşı Projesinde tüm teknik detaylar tamamlandı. Toplam 17 bin 800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı projesi, 11 adet bodrumlu ve 11 adet bodrumsuz olmak üzere toplam 22 adet dükkandan oluşacak. Sanayi Çarşı Projesi için maliyet hesapları yapıldı. Bu hafta içerisinde Kamu İhale Kurumuna müracaat edilecek.

Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılmış olan alanda Cuma Pazarı projesi için çalışmalar devam ediyor. Proje için 2 farklı proje hazırlanarak Anıtlar Kuruluna müracaat edildi. Anıtlar Kurulunun uygun gördüğü projeye göre çalışmalara başlanacak. Cuma Pazarı projesi 3650 metrekare kapalı alandan oluşacak. Proje, 180 adet tezgah ve 20 adet kapalı dükkanın yer alacağı şekilde tasarlandı. Bununla birlikte pazarın içerisinde 60 araçlık açık, 120 araçlık kapalı otopark da yer alacak.

Mustafa Kemal Mahallesinde kamulaştırılarak tamamı Turgutlu Belediyesine ait olan alan üzerinde Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Taziye Evi hayata geçirilecek. Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Taziye Evi Projesinde 492 metrekare Çocuk Kültür Sanat Merkezi, 235 metrekare alanı Taziye Evi olmak üzere yasalara uygun olarak kullanılabilecek maksimum alan kullanıldı. Taziye Evi içerisinde 147 metrekare büyüklüğünde ortak bir salon, abdest, tuvalet ve mutfak alanları yer alacak.

Çocuk Kültür Sanat Merkezi içerisinde ise 3 adet 60 metrekare büyüklüğünde faaliyet odası; çok amaçlı kullanılabilecek 1 adet genel salon ve 2 adet oyun alanları bulunacak. Dış alanda ise hobi bahçeleri, kum havuzu ve çocuk oyun grupları yer alacak.

Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi Projesinin hazırlık süreci tamamlandı ve yaklaşık maliyet hesapları yapıldı. Bu hafta sonuna kadar Kamu İhale Kurumuna müracaat edilecek.

Selvilitepe Mahalle sakinlerinin istek, sorun ve önerilerini iletebilecekleri, aynı zamanda merkeze inmelerine gerek kalmadan ATM işlemlerini kolaylıkla halledebilecekleri bir hizmet noktası oluşturuldu. Hizmet Noktası, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyetlerine başlayacak.

Ortapark ve Akçakmak Yolu üzerindeki ATM'lerin, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası Otoparkı'nın karşısındaki alana taşınmasıyla ilgili olarak altyapı sorunlarının tamamı çözüme kavuştu. Bir banka ATM'sinin taşındığı alanda bu hafta içerisinde diğer bankaların ATM'leri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Su Matik'in taşınma süreci tamamlanmış olacak.

Turgutlu Belediyesi, Türkiye'de soğuk asfalt yama aracını bünyesine dahil eden ilk belediye oldu. Soğuk asfalt yama aracı, kredi kullanılmadan satın alındı. Söz konusu araçla Turgutlu'da yol sorunu en hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmuş oluyor. - MANİSA