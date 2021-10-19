Başkan Güler, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Güler, "20 yıl hizmet girmeyen yere bizler hizmet götürdük" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarları kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsmail Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Alper Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kurum Müdürleri katıldı. Kahvaltıda muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Güler, emeklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda konuşan Güler, "Siz muhtarlar vasıtasıyla bizler vatandaşlara ulaşıyoruz. Sizler bizim için bir köprüsünüz. Vatandaşlarla aramızdaki bağı güçlendiren sizlersiniz. Büyük emekleriniz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

"İmkanları masaya yatırıp talepleri karşılayacağız"

Muhtarların taleplerini dinledikten sonra açıklamada bulunan Başkan Güler, ihtiyaçların karşılanması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. İmkanlar dahilinde sorunları muhtarlarla el birliği içinde çözeceklerini söyleyen Başkan Güler, "Muhtarlarımız geçmişteki belediye hizmet anlayışı ile şimdiki hizmet anlayışını değerlendirecek durumdalar. İlçedeki sorunların hızla çözülmesi için elimden geleni yapıyorum. Kimle görüşülmesi gerekiyorsa görüşüyoruz. Acil ihtiyacı olanlara öncelik verip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 20 yıl hizmet girmeyen yere bizler hizmet götürdük. Hepimiz aynı gemideyiz. Belediye başkanı olduğumdan beri tek amacım var ihtiyaçlara cevap verebilmek. Talepleri karşılamak. Başka derdimiz yok. Kaynaklarımız, imkanlarımız belli. İhtiyaçları hepsini aynı anda karşılayamıyoruz. Ama biz oturup bunları nasıl hallederiz diye düşünüyoruz. Sorunları beraber çözeceğiz. İmkanları masaya yatırıp taleplerinizi karşılayacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN