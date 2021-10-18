Başkan Gümüş: "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşıdır" - Son Dakika

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımız, halkımıza hizmet götürme noktasında en önemli yol arkadaşımızdır." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş muhtarların halka en yakın yönetim biçimi olduğunu belirterek, gerek pandemi döneminde gerekse orman yangınlarında muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımız, halkımıza hizmet götürme noktasında en önemli yol arkadaşımızdır. Seçildiğimiz, göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızla aramızda bir köprü görevi kuran muhtarlarımızla her zaman uyum içerisinde çalıştık. Özellikle pandemi döneminde ve orman yangınlarında gece gündüz iletişim halinde olduk. Pandemi döneminde yapılan yardımların doğru adreslere ulaşmasında, orman yangınlarında ise halkımızı doğru bilgilendirme noktasında birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Muhtarlarımızla birlikte hiçbir mahallemizi birbirinden ayırt etmeksizin hizmet ürettik. Muhtarlarımıza bugüne kadar vermiş oldukları hizmetler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallelerinin sorunlarının tespitinde, bizlere aktarılmasında, talep ve isteklerinin çözüm noktasında her zaman uyum içerisinde çalıştığımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Menteşe Belediyesi olarak muhtarlarımızla birlikte insana dokunan, sosyal projeler ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA