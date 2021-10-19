Üye Girişi
Başkan Işık: "Zor günler geride kaldı" - Son Dakika

Başkan Işık: "Zor günler geride kaldı"

19.10.2021 10:45
Başkan Işık:

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği yönetimi ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Esnafların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Işık, ev sahipliği için birlik başkanı İbrahim Yiğit ve yönetimine teşekkür etti.

Her fırsatta Esnaf Odaları ve esnaflarla birlikte olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik başkanı İbrahim Yiğit ve birlik yönetimi ile görüştü. Yapılan toplantıda konuşan birlik başkanı Yiğit, Başkan Işık'ın her zaman esnafların yanında olduğunu vurguladı. Yiğit, Pandemi ile birlikte Başkan Işık'ın esnaflara çok büyük destekleri olduğunu söyleyerek, ne zaman esnaflar için talepleri olsa yerine geldiğini belirtti. Birlik Başkanı Yiğit, "Kim esnafımızın dar zamanında yanında olursa, bizde yarın onun yanında olacağız. Bu sözü her yer de ve her ortamda söylüyorum. Tüm teşkilatım ve oda başkanlarım adına esnaflara verdiğiniz hizmetler ve destekler için teşekkür ediyorum" dedi.

Zor bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ev sahipliği için birlik başkanı Yiğit ve yönetimine teşekkür etti. Yapılan toplantının istişare toplantısı olduğunu ifade eden Başkan Işık, Covid-19'un ardından yeni dönemde nelerin yapılabileceğini birlikte görüşeceklerini söyledi.

Özellikle esnafların zor dönemde şehri terk etmeden, Kütahya'ya sahip çıktıkları için teşekkür eden Başkan Işık, "Bu şehre zor dönemde sahip çıktık. İyi günleri yaşayacağımıza inanıyorum. Oda başkanlarımızın tek tek görüşlerini alarak neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bu arada iki buçuk yıllık dönemde neler yaptık, yapıyoruz ve kalan süremizde de neleri planladığımızı başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Zor günler geride kaldı
Başkan Işık: Zor günler geride kaldı
Başkan Işık: Zor günler geride kaldı

İbrahim Yiğit, Alim Işık, Kütahya, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık: 'Zor günler geride kaldı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şiddetli yağış sebebiyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti 10:43 Şiddetli yağış sebebiyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor 10:40 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı 10:36 Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı
Muharrem İnce'nin iki vekili de TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 10:14 Muharrem İnce'nin iki vekili de TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı 09:58 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 09:53 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar 09:25 Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz 07:45 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz

Son Dakika Haberleri
10:43 Şiddetli yağış sebebiyle mahsur kalan çift, düğünlerine kazanın içinde gitti
10:41 Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak
10:39 İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor
10:37 Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek
10:35 Newcastle'ın en zengin kulüp olması kulüpleri ayağa kaldırdı
10:19 Trabzonspor, yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti
10:18 Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi
10:14 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı
10:11 Bill Gates'ten skandal bir haber daha! Şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi
09:57 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı
Trump'a hacker şoku! Sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler Trump'a hacker şoku! Sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler         
10:43
Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak Memurun saat başı fazla mesai ücreti gelecek yılda yüzde 12,5 artacak         
10:41
Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek Pfizer'dan koronavirüs ilacıyla ilgili açıklama: Klinik testler olumlu sonuçlanırsa hemen üretime geçilecek         
10:37
Tartışmada yeni görüntüler ortaya çıktı! Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kamerada Tartışmada yeni görüntüler ortaya çıktı! Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kamerada         
10:21
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Bagajı açan taksici gözlerine inanamadı! Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
09:55
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
20:35
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 10:56:09. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Işık: "Zor günler geride kaldı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement