Başkan Soykan, 'Balık ekmek' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 'Balık ekmek' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 'Balık ekmek' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylı, İl spor Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkan yardımcıları, fakülte öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından ortaklaşa belirlenen karar doğrultusunda etkinliklerin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. - SAKARYA