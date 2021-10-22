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Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı" - Son Dakika

Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı"

22.10.2021 16:48

Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı" Enerji Kentleri Birliği'nin üye belediyelere yol gösterme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini artırarak sürdüğünü vurgulayan EKB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı" dedi.

Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı"

DENİZLİ - Enerji Kentleri Birliği'nin üye belediyelere yol gösterme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini artırarak sürdüğünü vurgulayan EKB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Enerji Kentler Birliği'nin gerçekleştirdiği "Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler Paneli" yapıldı. Başkan Osman Zolan EKB'nin üye belediyelere yol gösterme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini artırarak sürdüğünü kaydederek, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı, çok büyük güzellikler ortaya çıktı. Sayın Bakanımızın yenilenebilir enerjide belediyelerimize vermiş olduğunuz katkı, yatırım ve teşvikler çok önemliydi" dedi.

Dünya 2'ncisi Denizli

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün artık başka ülkelerde gördüğümüz tesisleri, bir ilden başka bir ile giderken yolculuk boyunca görüyoruz. Güneş santralleri, jeotermal santraller, yenilenebilir enerji alanında yapılmış yatırımları görüyoruz. Onun için ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. Ülkemizle ve sizlerle gurur duyuyoruz Sayın Bakanım." Belediyelerin kendi bütçeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelmesi gerektiğini, yapılan bu yatırımların Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikalarına katkı sağlayacağını belirten Başkan Zolan, bu yolda yürümeye devam edeceklerini ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce bir yola çıkarak iklim değişikliği eylem planı hazırladığını anlatan Başkan Zolan, "İklim değişikliğini önlemeye yönelik yaptığımız yatırımlarla Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın değerlendirmesi sonucu Türkiye'yi temsil ettik ve bu planlamamızla Dünya 2'nciliği ödülünü aldık. Bu dünya, bu ülke hepimizin" dedi.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermeliyiz"

İnsanoğlunun yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin hayati derecede önem taşıdığından bahseden Denizli Valisi Atik ise, "Biz çok şükür üreten bir ülkeyiz, üreten bir kentiz. Üretimin de bazı gerekleri var. Bu gereklerden biri de enerji sağlamak. Biz insanoğlu olarak dünyayı tükettik, vahşice kullandık. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz hep birlikte hem merkezi hükümet, hem de yerel yönetimler olarak bu konuya önem vermemiz gerektiğini inananlardan biriyim. Başka çaremiz de kalmadı, artık kaynakları verimli kullanmanın zamanı gelmiştir" diyerek organizasyona ev sahipliği yapmakta öncülük ettiği için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

Bakan Dönmez'den Başkan Zolan'a övgü

Bakan Dönmez, bir önceki Denizli ziyaretinde, Başkan Zolan'ın yenilenebilir enerji alanındaki yatırım ve faaliyetlerini gördüğünü, EKB Başkanı olarak da aynı anlayışla diğer belediyelere öncülük etmiş olmasının değerinden bahsetti. Bakan Dönmez, "EKB Başkanı olarak da diğer belediyelerimize rehberlik yapan, yol gösterici olma hedeflerine katkı sağlama noktasında önemli işlere imza attığını görmüştük. Bu hususta kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. EKB uzun süredir, yerel yönetimlere yenilenebilir enerji hakkında danışmanlık, eğitim, inceleme ve diğer hususlarda destek veriyor" diye konuştu. EKB'nin isim değişikliği ile birlikte yönetimsel olarak zihniyet değişimi yaşadığını dile getiren Bakan Dönmez, "İsim değişikliği, yenilenebilir enerjiyi daha bütüncül alan bu konuda zihniyet değişimini, yönetimsel öngörüyü çok iyi anlatan bir özet olmuş. Sayın Başkan nezdinde EKB üyelerinin hepsini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı
Başkan Zolan, Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı
Başkan Zolan, Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı
Başkan Zolan, Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı

Yenilenebilir Enerji, Togo Cumhuriyeti, Osman Zolan, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Zolan, 'Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı' - Son Dakika


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