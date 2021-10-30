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Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

30.10.2021 00:58
Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıl dönümü Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıl dönümü Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirildi. Kutlama töreni öncesi Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile makamında tebrikleri kabul etti.

Saat 10.30'da başlayan kutlamalar kapsamında Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda kahramanlık şiirleri okunup gösteriler sergilendi.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşma öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazileri minnetle andığını ifade etti.

Tarihte birçok devletin var olup daha sonra tarih sahnesinden silindiğini dile getiren Vali Epcim, köklü devlet geleneği ile milli birlik ve beraberlik ruhuna sahip olan Türk Milleti için asla böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Vali Epcim, hür ve bağımsız yaşama ülküsünden ödün vermediğine işaret ettiği Türk Milleti'nin zor dönemlerden kendi yetiştirdiği evlatları öncülüğünde çıkmasını başardığını aktardı. Cumhuriyet'in ilanının bu süreçlerin bir parçası olduğuna vurgu yaparak sözlerine devam eden Vali Epcim, "Yüz yıl önce toprakları işgale uğramış, türlü hilelerle ordusu dağıtılmış ve esarete ram edilmek istenmiş Aziz Milleti'miz yokluk içerisinde canı pahasına verdiği mücadeleler ile devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün ve her ferdiyle bağımsızlık ateşinin sarsılmaz bir timsali olarak Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilelebet yaşatıp muhafaza etmeye ant içtiği Cumhuriyeti'ni 29 Ekim 1923'te ilan etmiştir." diye konuştu.

Vali Epcim, Cumhuriyet'in ilanıyla toprakları üzerinde hür ve bağımsız yaşama hakkı elde ettiğini ve şehit kanlarıyla sulanan vatan toprakları üzerinde tam söz hakkına sahip olmasını tasdiklediğinin altını çizerek, "Yokluk ve türlü imkansızlıklara rağmen zaferle taçlandırılan bu kutlu silsile Aziz Milletimizin de huzur, refah ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olmuştur. Cumhuriyet'in ilanı ile milletimizin her ferdinin bağımsızlık ülküsü, hürriyet tutkusu ve sulh içinde bir arada yaşama tasavvuru cisme bürünmüş, adı tarih sahnesinden silinmek istenen bir millet üzerindeki yıkıcı planlar parçalanıp hükümsüz kılınmıştır.

Geçmişten aldığı bu kıymetli mirası bugünden daha ileriye taşımak, sahip çıkmak; bu emanetin mevcudiyeti kadar önemli ve elzemdir.

Yaş olarak genç, devlet aklı ve geleneği itibariyle kadim

Cumhuriyetimiz, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir' şiarıyla gerçekleştirdiği atılımlara artık her gün yenisini eklemektedir. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda her alanda tam bağımsızlık parolasıyla hayata geçirilen yerlileşme hamleleri toprakları üzerinde tam söz sahibi devletimiz ve milletimiz için kıvanç kaynağı olmaktadır. Diplomaside gerçekçi, etkin, kural koyucu ve rol belirleyici, sanayi ve teknolojide çağdaşlarıyla rekabet halinde, askeri imkan ve kapasitesiyle barışta caydırıcı, savaşta baskın bir güç olarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi, yükselen bir değer konumundadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru güçlü adımlarla ilerlerken atalarının kurduğu Cumhuriyeti huzur ve güven dolu yarınlara taşıyacak olan bizler, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde ve Cumhuriyetimizin faziletlerinin idrakinde olarak yılmadan, yorulmadan aydınlık ufuklara kavuşma cehdiyle yolumuza devam ediyoruz.

Hiçbir güç ve planın bizleri bu ülküden vaz geçiremeyeceğini bir kez daha ifade ederken Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünün milletimiz için kutlu olmasını temenni ediyor, geçmişten bugüne gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Vali Epcim'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Bayburt Ortaokulu öğrencileri Aslı Sude Pekmezci ile Yaren Eraslan şiirlerini okuması sonrasında Cumhuriyet konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalar, halk oyunları gösterileri ve tören geçişinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Bayburt, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika


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