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Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti - Son Dakika

Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti

05.10.2021 21:28

Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi'nde liseli...

Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi'nde liseli öğrencilerle buluştu.

Başkanı Ergin, sokaktaki dostlarla bir değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her şeyi önemsediklerini söyledi. Mesut Ergin, "Bu özel günde çocuklarımızla birlikte belediyemizin barınağını ziyaret ettik. Minik dostlarımız ve öğrencilerimizle birlikte barınakta keyifli vakit geçirdik. Öğrenme sürecinde olan çocuklarımızın sokak hayvanları konusunda hassasiyetlerini artırmak bizim sorumluluğumuz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak bizim için çok önemli. Evsiz, sevgiye muhtaç canlarımıza yuvamızda yer açalım ve sadece bir gün değil bir ömür boyu sahip çıkalım. Satın almayın sahiplenin, barınağımızda küçük ve büyük çok sayıda dost sizleri bekliyor" dedi.

Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti
Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti
Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti
Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti

Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Veteriner, 4 Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte barınak ziyaret etti - Son Dakika
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