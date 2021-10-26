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Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor - Son Dakika

Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor

26.10.2021 10:20
Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çocuklara hediyelerin dağıtılacağı, mahalle turları, fener alayı, animasyon ekiplerinin gösterileri ve konserlerle kutlanacağını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çocuklara hediyelerin dağıtılacağı, mahalle turları, fener alayı, animasyon ekiplerinin gösterileri ve konserlerle kutlanacağını söyledi.

Başkan Şahin, Vatandaşları bütün milli bayramlarda coşkulu alanlarda buluşturan belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın en güzel şekilde kutlanması amacıyla otobüsle sokak turu, fener alayı ve Feridun Düzağaç konserinde vatandaşları buluşturacaklarını belirtti. Şahin, "Etkinlikler kapsamında 28 Ekim Perşembe günü gezi otobüsü ile sokaklar gezilerek çocuklara hediyeler dağıtılacak. Yaşayan Şehir Müzesinde çocuklar için günün anlam ve önemini belirten aktivitelerin yapılacağı program kapsamında ayrıca Tevfikbey Caddesi'nde animasyon ekipleri, müzik eşliğinde çocuklarla birlikte Atatürk parkında bir araya gelecekler. Atatürk Parkı'nda vals gösterisi ile buluşacak vatandaşlar, 29 Ekim Cuma günü saat 19: 00'da meşaleler ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına doğru gerçekleştirilecek olan fener alayına katılacak ve saat 20: 30'da ise ücretsiz Feridun Düzağaç konseri ile bayram coşkusunu yaşayacak" dedi. - BİLECİK

Feridun Düzağaç, Cumhuriyet, Animasyon, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına hazırlanıyor - Son Dakika


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