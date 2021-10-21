Bir sabah ansızın başkan gelebilir - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şehir genelindeki merkez ve kırsal mahallelere habersizce yaptığı ziyaretlerde, belediye adına incelemelerde bulunuyor.

Sabah saatleri ve gece gerçekleşen ziyaretlerde, makam aracı olmadan tek başına incelemeye çıkan Başkan Özkan, bir yandan yürüyüş yapıp insanları spora teşvik ediyor, diğer yandan sokakları geziyor. Özkan ile karşılaşan mahalle sakinleri de görüş ve önerilerini birebir söyleme ve yerinde anlatma imkanı buluyor.

'Mobil başkan' unvanıyla ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, merkez ve kırsal mahallelere habersizce ziyaretler yapıyor. Makam aracı olmadan tek başına incelemeye çıkan Ali Özkan, bir yandan yürüyüş yapıp insanları spora teşvik ediyor, diğer yandan da sokakları geziyor. Kırsal mahallelerde önce mahalleleri karış karış gezen Özkan, sonrasında kıraathaneye uğrayarak, mahalle sakinleri ile istişarelerde bulunuyor.

Özkan ile karşılaşan mahalle sakinleri sıkıntı ve taleplerini anlatma imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, merkez ve 64 kırsal mahallede gerçekleştirdiği ziyaretler, mahalle sakinleri ve muhtarlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Özkan yaptığı açıklamada, "Merkez ve kırsal mahallelerimize kimseye haber vermeden gidip incelemelerde bulunuyorum. Bu ziyaretlerde hem belediye hizmetlerini teftiş ediyor, hem de vatandaşın şikayet ve taleplerini dinliyorum. Gözümüze çarpan eksikleri tespit ediyorum. Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Haberi olunca muhtarlarımız ve köy temsilcileri de aramıza katılıyor. Vatandaşlarımız da bu işten çok memnun. Habersiz bir şekilde bizleri karşılarında görünce mutlu oluyorlar, taleplerini ilk ağızdan dile getiriyorlar. Eksiklikleri hep beraber konuşup, ilgili birimlere veriyoruz" dedi. - BURSA