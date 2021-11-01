Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Atıl durumdan eğitim yuvasına dönüştürülen bina çocuklar için umut oldu

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde eğitim alan öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

İpekyolu Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kısa bir süre önce yapımı tamamladığı Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde kadınlar meslek sahibi olurken, çocuklar da burada aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyor. İlçede okuma düzeyinini arttırmak için eğitim köşkleri açan İpekyolu Belediyesi, alanında profesyonel eğitimcilerle öğrencilere ücretsiz eğitim veriyor. Özel okulları aratmayan eğitim köşkünde öğrenciler ortaokul, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

"Bina daha önce atıl bir durumdaydı"

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlamak için alanında uzman eğitimcilerle çocuklara belediye desteğiyle ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi. Aslan, "Bostaniçi Eğitim Köşkümüz iki kattan oluşuyor. Bu bina daha önce atıl bir durumdaydı. İpekyolu Belediyesi olarak bunu dönüştürdük ve çeşitli alanlarda eğitim vermek üzere halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

"Çocukların eğitim materyalleri belediye tarafından karşılanıyor"

Eğitimde fırsat eşitliği sloganıyla çıktıkları yolda aralıksız çalıştıklarını ifade eden Aslan, "Burada giriş katta kadınlara yönelik kurslarımız, küçük çocuklara yönelik kreşimiz faaliyet göstermektedir. İkinci katta ise okul çağındaki öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Bostaniçi Mahallesi'nde evlerin birçoğu sobalı ve hane halkı bakımından kalabalık evler. Buralarda çocukların ders çalışma imkanı olmuyordu. Biz burada 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine hem eğitim olanağı sunuyoruz hem de etüt hizmeti vererek rahat ders çalışabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Çocukların eğitim materyalleri tamamen İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Sınıflarımız akıllı tahtalarla donatılmış durumdadır. Bu akıllı tahtalarla uyumlu ders kitapları da öğrencilerimize sunulmuştur. Bu şekilde eğitimlerimizi devam ettirip, fırsat eşitliği sloganıyla çıktığımız yolda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.