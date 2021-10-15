Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yürütülen alt yapıda çalışmalar devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki alt yapı çalışmaları devam ederken, çoğu hat yenilendi. Ekipler ilçede belirlenen program dahilinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale ediyor. Belediye tarafından ilçe genelindeki alt yapı çalışmaları zaman mefhumu olmadan ihtiyaç duyulan her noktada yapıldığı belirtildi. - BİLECİK