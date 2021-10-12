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Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor - Son Dakika

Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor

12.10.2021 00:58
Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarında kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü tasarlanması amacıyla hazırlanan tasarım yarışmasında kazanan projeler belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar, cadde, meydan ve park gibi alanlarında kullanılan kent mobilyalarının şehre özgü tasarlanması amacıyla hazırlanan tasarım yarışmasında kazanan projeler belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi, şehre görsel zenginlik kazandırmak maksadıyla 'Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması' düzenledi. Bursa imajını güçlendiren kentsel alanlar oluşturmanın hedeflendiği yarışmaya toplam 49 adet proje teslim edildi. Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Onur Mengi, Haluk Seyrek, Sertaç Ersayın, İsa Eren Akbıyık ve Emel Baş'tan oluşan jüri, projeleri yenilikçi, ayırt edilebilir, bulunduğu yerin dokusuyla uyumlu, işlevsellik, dayanıklılık, erişilebilirlik, üretilebilirlik, çevresel faktörleri gözeten, sürdürülebilir, depolama ve lojistik kolaylık kriterlerine göre değerlendirdi. Jüri üyeleri tarafından yapılan titiz çalışma neticesinde ödül sahiplerini belirledi. 100 bin liralık birincilik ödülünün sahibi Yunus Emre Alaç, Sefa Çelik, Mehmet Köhserli, Nagehan Vanlıoğlu, Yılmaz Değer ve Enes Demir'den oluşan ekip oldu. Yarışmada dereceye girenler, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan törenle kamuoyuyla paylaşılacak.

Merinos AKKM'deki proje sergi alanını gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mimar Tülin Vural Arslan'dan katılan projeler ve değerlendirme süreci hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Aktaş, yarışmaya katılarak katkı sunan tüm mimarlara teşekkür etti. Şehirlerin doğal, kültürel, tarihi, mimari, sosyal ve yapay birçok öğenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu dinamik alanlar olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, dünyada birçok şehrin bu etkileşimi planlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Bunun neticesinde yapılan uygulamalardan bazılarının akılda kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa birçok özelliği bağrında barındırıyor. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin de en dinamik şehirlerinden biri olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak zengin tarihin devamı olan bir hayalimiz var. Ulaşımdan sanayiye, tarımdan turizme her alanda hedeflerimiz var. Gelecek kuşaklara aktarmak istediğimiz önemli değerler var. Bu maksatla Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması'nı başlattık. Şehrin bulvar, cadde, meydanlarında bize has farklı tasarımlar olmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda 21 Haziran 2021'de yarışmayı ilan ettik" dedi.

49 proje yarıştı

Yarışmaya mimar, iç mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve endüstriyel tasarımcıların katılabildiğini dile getiren Başkan Aktaş, yarışmacılardan Bursa'nın tarihi ve modern bölgelerinde kullanılabilecek nitelikte bank, çöp kutusu, bilgilendirme-yönlendirme ve aydınlatma elemanları, korkuluk ve saksı gibi kent mobilyaları tasarlamalarını istediklerini hatırlattı. Son teslim tarihi 24 Eylül 2021 olan yarışmaya 49 projenin teslim edildiğini anlatan Başkan Aktaş, "Jüri üyeleri tasarımların hepsini itinayla inceledi. Yarışma kapsamında toplam 180 bin TL'lik ödül dağıtıldı. 100 bin liralık birinci olan ödülün sahibi olan ekip, Yunus Emre Alaç, Sefa Çelik, Mehmet Köhserli, Nagehan Vanlıoğlu, Yılmaz Değer ve Enes Demir'den oluşuyor. Önümüzdeki günlerde dereceye girenleri, güzel bir organizasyonla duyuracağız. Ödül kazanan projelerle ilgili görüşmeleri başlatacağız. Projede emeği geçen jüri üyelerine ve herkese teşekkür ediyorum. Bursa için bir kez daha ortak aklı kullandık" diye konuştu.

Başkan Aktaş daha sonra yarışmada birinci olan Mimar Yunus Emre Alaç'ı cep telefonuyla arayarak sonucu bizzat kendisine iletti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor - Son Dakika


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