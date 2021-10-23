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Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza - Son Dakika

Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza

23.10.2021 15:23
Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen hak sahipleri ile kentsel dönüşüm imza törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen hak sahipleri ile kentsel dönüşüm imza törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Herkesin içine sindiği 'işte bu' diyeceği bir projeye imza atmış oluyorsunuz" diyerek hak sahiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile işbirliği halinde yürüttüğü yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri ile imza töreni yapıldı. Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hak sahipleri ve yüklenici firma yetkililerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de katıldı. Başkan Büyükkılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada etap etap tamamlanacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde imzaların 4'te 1'inin atıldığını ifade ederek şunları kaydetti;

"Bizleri seven, güvenen, kendileri için koşuşturduğumuzu bilen kardeşlerimiz TOKİ'mizle iş birliği halinde Oruçreis semtimizde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili her zaman olduğu gibi anlayışlı yaklaşımları ile bizler de onların haklarını verip mağdur etmeden sözleşmeleri imzalıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 4'te 1'i bu konu ile ilgili imzalarını atmış durumda. Etap etap hepsini davet edip çalışmalarımızı tamamlayacağız. İhalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. 24 ay gibi bir süre veriliyor, şantiye bugün kuruldu, başladılar. Tecrübeli bir firma, daha önce de süresinden önce işleri hep bitirmiş olan bir firma ama yasal süre böyle bir süre veriliyor."

İmza töreninde herkesin içine sindiği ve 'işte bu' dediği projede vatandaşlara da yardımcı olduklarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "İnşallah en kısa zamanda onurlu bir şekilde yaşayacağınız, doğalgazlı, günün koşullarına uygun, depreme dayanıklı, modern, sosyal alanları ile oradaki yeşil oranındaki yüksekliği ile herkesin içine sindiği 'işte bu' diyeceği bir projeye imza atmış oluyorsunuz. Bizlere her zaman yardımcı olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Oruçeis mahallemizdeki tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadesinde bulundu. İmza töreninde Başkan Büyükkılıç'a verilen hizmetlerden dolayı memnuniyetini ileterek teşekkür eden hak sahibi vatandaşlar ise "Sağolun, Allah razı olsun sizlerden, devletimizden. Bizler çok memnunuz sizden dolayı. İşiniz gücünüz rast gelsin" şeklinde konuştu.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olurken, mevcut alandaki yapıların tamamı ruhsatsız oluşu, afet riski altında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çok ciddi güvenlik problemleri ve imar uygulamalarının yapılamaması sonucu sosyal alanların oluşturulamaması, dönüşümün temel nedenlerini ve gerekliliğini gösteriyor. - KAYSERİ

Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza
Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza
Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza
Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza
Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza
Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşüm Projesi, Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç ve hak sahiplerinden Oruçreis Kentsel Dönüşümü'ne imza - Son Dakika


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