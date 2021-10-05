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Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu - Son Dakika

Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu

05.10.2021 15:34

Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu Başkan Zolan: "Vatandaşlarımıza hizmet için varız" Kocabaş-Kızılyer-Honaz arasındaki engebeli ve yıpranmış yol sorununa el atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 11 mahalleye hizmet eden ana arter niteliğindeki yolu tamamen yeniliyor.

Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu

Başkan Zolan: "Vatandaşlarımıza hizmet için varız"

DENİZLİ - Kocabaş-Kızılyer- Honaz arasındaki engebeli ve yıpranmış yol sorununa el atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 11 mahalleye hizmet eden ana arter niteliğindeki yolu tamamen yeniliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık, önceki dönem Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, belediye meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan, Kocabaş Mahallesi, Kızılyer Mahallesi ve Honaz ilçesini birbirini bağlayan, bunun yanında 11 mahalleye de ulaşım sağlayan ana arter niteliğindeki engebeli ve yıpranmış yolda sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi. Toplam 6 kilometre uzunluğundaki Kocabaş-Kızılyer-Honaz güzergahının tamamen yenilenerek sathi kaplama ile güvenli ve konforlu hale getirildiği ifade edilirken, çalışmalar kapsamında modern bir kavşak da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtildi.

Başkan Osman Zolan, burada yaptığı açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin Honaz ilçesinde gerçekleştirdiği birçok hizmet olduğunu ve gece gündüz demeden başarı ile çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Zolan, "Honaz bizim gözbebeğimiz, güzel bir ilçemiz" dedi. Söz konusu yolun yıpranmış bir halde olduğunu ve ulaşımı olumsuz etkilediğini anlatan Başkan Zolan, "Uzun yıllar önce yapılmış, şu anda ihtiyaca yanıt vermeyen, dar, konfor anlamında sıkıntı veren Kocabaş, Kızılyer ve Honaz ilçemiz arasındaki yolumuzdan yoğun şikayet alınıyordu. Trafik güvenliği anlamında sıkıntılar oluşturuyordu. Asfaltlamada son aşamaya gelindi ve yolumuzun son halini incelemeye geldik" dedi.

"Hizmet etmek için varız"

Kendilerine destek veren ve güvenen tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız inşallah bu yolumuzu daha konforlu ve güvenli şekilde kullansın. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Taleplerini, sıkıntılarını karşılamak için varız. Allah'ım sağlık versin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlikte daha nice güzel hizmetler yapmaya nasip etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde olduğu gibi Honaz ilçemizde de ihtiyaç olan tüm hizmetlerimizi hızlanarak, hiçbir geri adım atmadan, taş üstüne taş koyarak, olağanüstü gayretle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da vermiş olduğu destek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Güzelliği birlikte paylaştık"

AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık, önceki dönem Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde incelediklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Böyle bir güzelliği birlikte paylaştık. Allah'ım hayırlı ve uğurlu eylesin" diye konuştu.

İncelemenin ardından Kızılyer Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Zolan burada bir süre esnafı ziyaret edip hayırlı işler diledi, ayrıca vatandaşlarla da sohbet edip dertlerini dinledi.

Kızılyer, Denizli, Kocabaş, Honaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu - Son Dakika
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