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Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi - Son Dakika

Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi

11.10.2021 15:02

Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay; "Öğrencilerimizin doğada eğitim almasını çiçekleri, böcekleri hayvanları tanımasını sağlıyor" "Hem eğitimde, hem sporda, hem kültürel, hem de böyle el işçiliğinin gelişmesini sağlayacağız...

Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi

Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay;

"Öğrencilerimizin doğada eğitim almasını çiçekleri, böcekleri hayvanları tanımasını sağlıyor"

"Hem eğitimde, hem sporda, hem kültürel, hem de böyle el işçiliğinin gelişmesini sağlayacağız

BİLECİK - Bilecik'te Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya gelen çocuklar çömlek yaptı, okçuluk ve dart sporu ile tanışarak, doğadaki ağaç ve bitkileri tanıdı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan "Doğa Okulu" projesi kapsamında Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya gelen çocuklar çömlek yaptı, okçuluk ve dart sporu ile tanışarak, doğadaki ağaç ve bitkileri tanıdı. Öğrencilere doğa bilincini geliştirmek, doğa ile buluşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan "projesi ile çevreyi koruma alışkanlığı kazandırmak, ağaç ve bitki türlerini tanıtmak hedefleniyor. Küçükelmalı köyünde atıl durumdaki okulu yapılan tadilatlarla Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na dönüştüren Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kampta öğrencilerin çömlek atölyesinde toprak ve çömlek ile psikomotor gelişimlerini sağlayacak etkinlikleri yaparak geleneksel Türk el sanatları bilincini kazandırmak, sanatsal ve estetiksel gelişimlerini desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilere sporu sevdirmek adına oluşturulan, geleneksel Türk okçuluğu atölyesi ile okçuluğun tanıtımını yaparak sportif okçuluk faaliyetleri ile öğrencilerin gelişimine katkı sağlanıyor. İlçe Orman Müdürlüğünce öğrencilere ağaç çeşitleri tanıtılırken bitkiler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

"Her şey eski bir köy okulunun restore edilerek eğitim kampına dönüşmesi başladı"

Proje ve kamp hakkında bilgi veren Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Eski bir köy okulunun restore edilerek eğitim kampına dönüşmesi ile başladı. Haftada bir öğrencilerimiz buraya gelerek çömlekçilik, okçuluk, dart, ilçe tarım müdürlüğünün destekleri ile bitkilerin tanıtımı, Orman şefliğinin destekleri ile ağaç türlerinin tanıtımı, kitap okuma gökyüzünün incelemesi gibi etkinliklerimiz var. İl içindeki öğrencilerimiz haftada bir gelecek, il dışındaki öğrencilerimizi de bekliyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde buraya gelerek temiz havada farklı bir ortamla karşılaşıyorlar hem de farklı bir etkinlikte karşılaşmış oluyorlar. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de memnun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimizin doğada eğitim almasını çiçekleri, böcekleri hayvanları tanımasını sağlıyor"

Ekoturizm ve Eğitim Kampını ziyaret eden Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay'da öğrencilerin çalışmalarını izledi ilçe müdürü ve öğretmenlerden proje ile ilgi bilgiler aldı. Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Altay, öğrencilerin isteklerini dinleyerek, "Öğrencilerimizin doğada eğitim almasını çiçekleri, böcekleri hayvanları tanımasını diğer yandan hem ilçemizde bir köyümüzün tüm gelirini sağladığı çömlekçilik ile yaptığımız faaliyetle çocuklarımızı eğitiyoruz gelişimini değişimini sağlıyoruz hem de doğal bir ortamda güzel mutlu bir şekilde eğitim almasını sağlıyoruz. Öğrencilerin diğer yandan da kendi aralarında uyumu sağlamasını kendi aralarında birlikte hareket etmeyi öğrenmesini istiyoruz o nedenle biz burada güzel bir çalışma yaptık değerli hocalarım emek verdiler onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızı daha çok geliştireceğiz, güzel alanlar açacağız. Hem eğitimde hem sporda, hem kültürel, hem de böyle el işçiliğinin gelişmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi
Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi
Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi
Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi

Pazaryeri, Hisarcık, Okçuluk, Altay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda bir araya geldi - Son Dakika


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