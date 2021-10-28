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Çocuklar için yola çıktılar - Son Dakika

Çocuklar için yola çıktılar

28.10.2021 08:47
Çocuklar için yola çıktılar

Çocuklar için çıkılan yolda El Ele Federasyonu olağan genel kurulunu tamamladı.

Çocuklar için çıkılan yolda El Ele Federasyonu olağan genel kurulunu tamamladı. Federasyon delege ve paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen olağan genel kurulda Federasyon geçici yönetim kurulu başkanı Ayfer Doğan oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Devlet koruması altında yaşayan çocuklar ve koruyucu ailelik alanında çalışan derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu El Ele Federasyonu, olağan genel kurulunu tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda tüzüğünün onaylanması ile resmen kurulan "El Ele", ilk olağan genel kurulunda başkanını ve yönetim kurulunu belirledi.

Genel kurulda geçici yönetim kurulu başkanı Ayfer Doğan, tek aday olarak belirlendi ve oy birliği ile El Ele Federasyonu'nun başkanlığına seçildi.

Federasyon yönetim kurulu da yine oy birliği ile belirlendi. Federasyon paydaşları Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Başkanı Güler Aslan, İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkan'ı Neşe Gökalp, İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç ve Samsun Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış yönetim kurulunu oluşturan isimler oldu.

Paydaş dernek başkanlarının yer aldığı yönetim kurulu ve federasyonun tüm organları oy birliği ile seçildi. Birlikte hareket etmenin örneğinin yaşandığı genel kurul ardından konuşan Ayfer Doğan, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızı desteklemek, sevgi ve güven içinde bir aile yanında hayata hazırlanması için, yeni oluşması beklenen STK'lara öncülük etmek için, sisteme ortak algı ve vizyon ile bakabilmek için federasyon çalışmalarımıza ve çocuklarımız için çalışmaya El Ele hep birlikte devam edeceğiz. Çocuklar çok değerli, çocukluk süreçler çok değerli ve bu süreçlerde bir yetişkin desteğine ihtiyaçları var. Biz o yetişkinler olarak tüm çocukların sağlıklı, kendilerini değerli hissettikleri bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla El Ele Federasyonunda çocuklar için yola çıktık. Yolumuz açık olsun diyorum. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi. - DENİZLİ

Çocuklar için yola çıktılar
Çocuklar için yola çıktılar
Çocuklar için yola çıktılar
Çocuklar için yola çıktılar

Koruyucu Aile, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar için yola çıktılar - Son Dakika


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