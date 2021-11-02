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'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı

02.11.2021 10:20
'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yılında CarrefourSA ve Teknosa çalışanları Büyükada'da çevre temizliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yılında CarrefourSA ve Teknosa çalışanları Büyükada'da çevre temizliği yaptı.

Okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında 11 şehirde birçok etkinlik düzenlenirken, bu kapsamda 400 kişinin katılımıyla Büyükada'da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Bu çerçevede 1 Kasım tarihinde ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle Büyükada'da CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA ve Teknosa'dan gönüllülerin yer aldığı 400 kişinin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilir bir yaşam istiyoruz, doğa ve çevre için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz"

Kutay Kartallıoğlu etkinlikte yaptığı değerlendirmede, "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'nde yer almaktan gurur duyuyoruz. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği vb. konulardan ötürü başta ülkemiz olmak üzere üzerinde yaşadığımız gezegen, hepimizin sorumluluğunda. Bu bilinçle sürdürülebilir bir yaşam istiyoruz, doğa ve çevre için doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Büyükada'da bir temizlik gerçekleştirerek bir nebze olsun çevreye katkımız oluyor. Çevre için doğrusunu yaparken bir yandan da Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıldönümünü her zamankinden çok daha farklı bir şekilde, çalışarak kutluyoruz" dedi.

"Doğrusu sıfır atık"

Çevresel ve toplumsal duyarlılıkla yola çıkarak birçok uygulamayı hayata geçiren CarrefourSA, "Doğrusu Sıfır Atık" vizyonu çerçevesinde tüm marketleri için "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" başvurusu yaptı ve bugün için 115 marketine sıfır atık belgesi aldı. Kurum, marketlerindeki atık değeri taşıyan kağıt, metal, plastik, bitkisel yağ, pil vb. ürünleri ayrıştırarak toplayıp lisanslı geri dönüşüm firmalarına iletiyor, bunun yanı sıra geçen sene yaklaşık 14 ton atık yağ toplayıp biodizele dönüştürülmesini sağladı. Taze sebze - meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile temasa uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabaklar kullanarak 7,6 ton plastiğin atık olmasını engelleyen firma, Kendi Kabınla Alışveriş uygulaması başlattı. Geçen sene ilk kez Carbon Disclosure Project (CDP) bünyesinde iklim değişikliği ve su konularında raporlama yaparak bu konudaki farkındalığını ve taahhütlerini ispatlayan şirket, tüm bu çalışmalarla geçen sene bin 46 ton sera gazı salınımını, 534 ton atık oluşumunu ve 19 bin metreküp su tüketimini engellemiş oldu. - İSTANBUL

'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı
'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı
'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı
'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı

CarrefourSA, Cumhuriyet, Büyükada, Teknosa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Cumhuriyet Seferberliği' kapsamında Büyükada'da çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
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