Derince katliamının yıldönümü - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi, mezarları başında anılıyor. Olayın acısı ise hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor.

Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenleniyor. 28 yıl önce Derince köyünde 22 masum insan terör örgütü PKK tarafından hunharca katledilmişti. PKK terör örgütünün kalleşliğini ortaya koyan ve acısı 28 yıldır dinmeyen katliamda şehit olanlar, Siirt Valiliği öncülüğünde Derince köyü mezarlığında düzenlenen anma töreni ile yad ediliyor. Törene yoğun katılım olması bekleniyor. - SİİRT