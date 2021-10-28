Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma merasimi düzenlendi - Son Dakika

Devrek'te Cumhuriyet Bayramının 98.yıldönümü nedeniyle çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunum merasimi düzenlendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98, yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda Cumhuriyet Alanında ki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ümit Altay ve Devrek Belediye Başkanı tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Düzenlenen çelenk sunum programına; Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK