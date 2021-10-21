Didim'de meme kanseri farkındalığı etkinliği - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen etkinlik ile meme kanserine dikkat çekildi.

Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda da en sık ölüme neden olan kanser türü olan meme kanseri dolayısıyla 2004 yılından bu yana her yıl Ekim ayında yurt genelinde meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda Didim Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) bahçesinde meme kanserine dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenlendi. Mobil mamografi aracı ile kadınların mamografi çekimlerinin yapılırken, etkinlikte görev alan tüm sağlık çalışanları kanser taramalarına dikkat çeken tişörtleri giyerek farkındalık oluşturdu. Step, ok ve dart sporlarının da yapıldığı etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Gerçekleşen aktivitelerle eşzamanlı olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından stant kuruldu. Stantda boy, kilo, vücut kitle indeksi, tansiyon, şeker ölçümü ve kolon kanseri taraması için gerekli olan gaitada gizli kan test kiti dağıtımı yapılarak vatandaşlara gerekli bilgi ve yönlendirmelerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. - AYDIN