Dilovası'nda esnafa Türk bayrağı hediye edildi - Son Dakika

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla gün boyu esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kubilay, "Bayrak bizim kutsalımız evinde ve dükkanın da bayrağı olmayanların da bayrakları olsun istedik. Esnafımızın ve vatandaşlarımız ile hasbihal de ettiğimiz ziyaretlerde, birlikte nice bayramlar geçirme temennisinde bulunduk. Bu vesile ile tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. 98 yıl önce olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.

29 Ekim'in önemine değinen Başkan Şayir ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milletimiz için milat sayılan, Türkiye Devletinde yeni bir rejimin kabul edildiği gündür. Cumhuriyet ile yeni bir dönem başlamış ve 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde ülkemiz yeni bir vizyon kazanmıştır. İnanıyoruz ki; 2023 ve 2053 vizyonları ile Türkiye artık daha güçlü ve büyük bir ülke olmuştur. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza hediye ettiğimiz bayraklarla Dilova'mızın kırmızı beyaz olmasını istiyoruz. Bayrak bizim kutsalımız. Evinde ve dükkanında bayrağı olmayanların da bayrakları olsun istedik" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ