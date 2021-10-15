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Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika

Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti

15.10.2021 15:11
Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu' Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Diyarbakır'da 'Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu' Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçe medeniyet, bilim ve kültür tarihindeki yerini açığa çıkarmak için Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Silvan Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyomu düzenlendi. DÜ ev sahipliğinde 'Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu' Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kaymakamlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Dicle Üniversitesi Kültür Kongre Merkezinde gerçekleşen sempozyum, Silvan konulu serginin açılışıyla gerçekleşti. Silvan ilçesinin değerleriyle ilgili gerçekleşen sempozyumda açılış konuşması yapan Vali Karaloğlu, tarihi varlıkları restore ederek gelecek nesillere aktaracaklarını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Bugün elimizde çok değerli eserler var. Hala Silvan'da sahip çıkmamız gereken gelecek nesillere aktarma noktasında sorumluluğumuz olan çok değerli eserler var. Bir tanesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat rivayete göre 6 aydan daha fazla olduğunu da söyleyenler var, 6 ay bizzat ikamet etti, Ordu komutanlığı yaptı. Bölge halkıyla bölgedeki aşiret reisleri ile çok güzel diyaloglar, ilişkiler kurduğu bir konağımız var. Oranın ihalesini yaptık, inşallah orayı restore ederek tekrar eski ihtişamına kazandıracağız hem Cumhuriyetimiz 'in kurucusunun hatırasını orada yaşatmış olacağız hem de bir tarihi varlığımızı gelecek nesillere aktarmış olacağız. Yeni Azizoğlu konağı var maalesef son çukur ve hendek olaylarında bozguncuların, fitnecilerin tahrip ettiği önemli eserlerden bir tanesi. Onun kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz üzerinden kamulaştırıldı, inşallah onun da röleve restorasyon projelerinden sonra ona da fonksiyon verecek, onu da gelecek nesillere aktaracak çalışmalarımız olacak" dedi.

"1. Kılıçaslan ve Celalettin Harzemşah'ın kabirleriyle Silvan ilçesi ayağı kalkar"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 1. Kılıçaslan ve Celalettin Harzemşah'ın kabrinin yer aldığı Silvan ilçesi manevi kişiliği üzerinden tekrar bölgeyi ihya edilerek tekrar bölge tarihte olduğu gibi yine stratejik konumuyla ayağa kalkması için temennide bulundu. Vali Karaloğlu, "1. Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu'nun sultanıdır, kurucu sultanı da sayılır. Babası Süleyman Şah'tan sonra dağılmak üzere olan Anadolu'daki birliği tesis eden ve en önemlisi o dönemde başlayan haçlı seferlerini Anadolu'da durduran büyük İslam komutanıdır 1. Kılıçarslan. Bu topraklarda bugün Müslüman olarak yaşayan her birimizin kendisine vefa ve şükran borcumuzun olduğu önemli bir devlet adamı önemli bir İslam komutanıdır 1. Kılıçarslan. Onun kabrinin Silvan'da olması çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ekip çalışmalarını yaptı, arkeolojik kazılar yaptı, mezarlar ortaya çıkarıldı. Şu anda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da biz yine üniversitemizle beraber, üniversitemizin Mimarlık Fakültesi ile beraber, bir türbe çalışması noktasında geçen arkadaşlar sunumlarını yaptılar. Şimdi projelerini yaptırıyoruz. 2 çok önemli şahsiyet arkadaşlar, birisi Anadolu'yu haçlıya geçilmez kılan 1. Kılıçarslan, diğeri de Moğol ordusunun yenilmezlik efsanesini yerle bir eden yine büyük İslam sultanı, büyük İslam komutanı Celalettin Harzemşah'ın kabrinin de Silvan'da olduğuyla ilgili şimdi son dönemde çok tartışılıyor. Çok ciddi tarihsel kayıtlar var inşallah bu iki büyük şahsiyete hep beraber Silvan'da rahmet okumaya devam ederiz. Onların manevi kişiliği üzerinden tekrar bölgeyi ihya eder tekrar bölge tarihte olduğu gibi yine stratejik konumuyla Silvan ilçemiz inşallah ayağa kalkar diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ise Silvan'ın şehitler ilçesi olduğu kadarda Sultan'lar ilçesi olduğunu söyledi. Karakoç, "1. Kılıçaslan ile ilgili yapılan çalışma sonrası, Silvan'da olması, Silvan'ın hak ettiği değeri kazanması için yapılmış çalışmalar. Zamanlar görüyoruz, Silvan şehitler şehri olduğu kadarda Sultanlar şehri, bölgenin en önemli tarihi ve ticari kültür merkezi olduğunu görüyoruz. Bizim değerlerimiz ortaya çıkması için Silvan ve 1. Kılıçaslan Sempozyumu planlandığını söyledi" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti
Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti
Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti
Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti
Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti
Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti

Dicle Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika
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