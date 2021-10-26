Doğaseverler, şehrin kalbinde yürüdü - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi tarafından 'Şehrin Kalbinde Yürüyoruz' sloganıyla başlatılan doğa yürüyüşlerinin ilki Poyrazlar-Kömürlük parkurunda gerçekleşti.

Adapazarı Belediyesi tarafından 'Şehrin Kalbinde Yürüyoruz' sloganıyla başlatılan doğa yürüyüşlerinin ilki Poyrazlar-Kömürlük parkurunda gerçekleşti. Çok sayıda sporseverin ve doğa dostunun katıldığı yürüyüşe Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile meclis üyeleri Nilgün Akman ve Türkan Resüloğlu eşlik etti.

Yürüyüş sonunda Başkan Işıksu, doğa yürüyüşlerinin farklı zamanlarda devam edeceğini belirterek, "Hafta sonuna çok güzel bir başlangıç yaptık. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın doğa harikası noktalarından biri olan Poyrazlar-Kömürlük Parkurunda hep birlikte yürüdük. İlgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yakın zaman içerisinde bir yürüyüş daha planlıyoruz. Bunu da hemşehrilerimizle paylaşacağız" dedi. - SAKARYA