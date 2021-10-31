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Dolmuş durakları yeni hastane önündeki yerlerini aldı - Son Dakika

Dolmuş durakları yeni hastane önündeki yerlerini aldı

31.10.2021 12:10
Dolmuş durakları yeni hastane önündeki yerlerini aldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni hastane önünde çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni hastane önünde çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni hastanenin çevresinde yapılan bitkilendirme, kaldırım, yol ve asfaltlama çalışmalarının ardından dolmuş duraklarının

yerleri belirlenerek düzenlendi. Yapılan düzenlemelerin ardından yeni hastane ile mahalleler arasında vatandaşların ulaşımını sağlayacak olan dolmuşların indirme ve bindirme alanları belirlendi. Duraklar yerlerine yerleştirilirken, oturma banklarının da montajı yapıldı. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dolmuş durakları yeni hastane önündeki yerlerini aldı - Son Dakika


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