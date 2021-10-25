Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Türk Anneler Derneği tarafından 45 kişinin katılımıyla Diyarbakır anneleri ziyaret edildi.

3 Eylül 2019'da evlatlarına kavuşmayı bekleyen annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 783'üncü gününe girdi. Diyarbakır annelerini ziyaret eden Erzurumlu kadınlar duygusal anlar yaşadı.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin burada yaptığı basın açıklamasında, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmamak için böyle bir gezi düzenlediklerini ifade etti.

Pasin şunları söyledi: "Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz çığlık veren annelere verdiği destekten aldığımız güçle bizde annelerimizin yanındayız. Annelerin yanında PKK'nın karşıdındayız.Terörü bitirecek olan annelerimizin yiğit yürekleridir. Teröriste lanet, annelere destek. Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz. Bu ülke bu vatan için şehit olan yiğit mehmetçiklerimizi saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyoruz Bize bu imkanı tanıyan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyefendiye saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyoruz."

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve nöbete yeni katılan Necibe Çiftçi ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'a geldiğini açıkladı.

Anne Çiftçi, "Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren acılı anneler, Erzurumlu hanımlara teşekkür ettiler.

Ziyaret sonunda din görevlisi Nefise Kıyıcı, anneler için dua okudu.

Ziyarete, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İl Koordinatörü Nimet Aydemir ve dernek üyeleri katıldı. - ERZURUM