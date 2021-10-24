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Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan - Son Dakika

Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan

24.10.2021 14:27
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, yeni dönemde eğitimlerinin "Yunus Emre Eğitim Akademisi" adıyla gerçekleştirileceğini ve Yunus Emre'nin adının yaşatılması için kitap-kahve konseptli bir mekan açacaklarını söyledi.

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, yeni dönemde eğitimlerinin "Yunus Emre Eğitim Akademisi" adıyla gerçekleştirileceğini ve Yunus Emre'nin adının yaşatılması için kitap-kahve konseptli bir mekan açacaklarını söyledi.

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları'nın 2021-2022 akademik yıl açılışı dolayısıyla ocak üyesi üniversiteli gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Aksoy, sözlerine 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı. Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim-öğretime, özellikle 2020 yılında sanat ve kültür faaliyetlerine çevrimiçi olarak devam ettiklerini aktaran Aksoy, vaka sayılarının kontrol altına alınması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla Ülkü Ocakları'nda da normalleşmenin başladığını ifade etti. Taşra ve mahallelerde her akademide ayrı olmak üzere 30'ar seminer düzenlediklerini belirten Aksoy, "Eskişehir Ülkü Ocakları olarak kentte 2019-2020 dönemi Ali Metin Tokdemir, 2020-2021 döneminde de Şehit Gün Sazak isimlerini verdiğimiz birer eğitim akademisi düzenledik. Bu akademilerin de milli eğitime bağlı taşralarda da olmak üzere onlarca okulda binlerce çocuk için ücretsiz Nutuk ve Kutadgu Bilig dağıttık, bilgi yarışmaları düzenledik. Ocağımız bünyesinde her akademide ayrı ayrı olmak üzere 30'ar tane eğitim semineri düzenledik. Konserler, tiyatro gösterileri de düzenledik. Tabii bu süreç tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle bir müddet akamete uğradı. Bu süreç içerisinde de çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerimize devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Bu mekan ile dönemin Marmara Kıraathanesi'nin modern bir halini hedefliyoruz"

Yeni akademik yıldaki eğitim akademisinin adını Yunus Emre Eğitim Akademisi olarak belirlediklerini söyleyen Aksoy, kente kalıcı bir eser bırakmak istediklerini vurguladı. Yeni açacakları kitap-kahve konseptli mekanın adında da Yunus Emre'yi yaşatacaklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"2021-2022 Ülkü Ocakları eğitim akademisinin ismini Yunus Emre Eğitim Akademisi olarak belirledik. 2021 yılı, Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak da ilan edilmişti. Bu sebepten ötürü şehrimizin bir değeri olan, milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası, önemli şahsiyet olan Yunus Emre'nin ismini 2021-2022 yılı Eskişehir Ülkü Ocakları eğitim akademisinde yaşatacağız. Bu akademik dönemde bir öncekilerine göre farklı olarak 20 kişilik özel bir eğitim sınıfı oluşturduk. Bu sınıfı teşkilat mensubu,

okulunda başarılı, gelecek vadeden, kariyer planı olan Milliyetçi Hareket'in gelecek kadrolarını oluşturabileceğine inandığımız kardeşlerimizin içinden seçtik. Bu kardeşlerimiz özel ve bireysel kurslarla kendilerini geliştirecekler, seminer ve konferanslara devam edecekler. Bir önceki akademilerde de yaptığımız gibi kalıcı bir eser oluşturmak istiyoruz. Yunus Emre Eğitim Akademisi'ne özel bu kalıcı eserimizi de Anadolu Üniversitesi'nin yakınına bir kitap-kahve konseptli mekan açmak suretiyle gerçekleştireceğiz. Bu mekan ile hedeflediğimiz Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e de fazlaca katkısı olmuş, önemli bir değer olan dönemin Marmara Kıraathanesi'nin modern bir halini gerçekleştirmektir. Burada sohbet ortamında yapılacak seminer ve toplantılar, katılımcı gençlerimizin entelektüel seviye ve bilgi birikimlerine katkı sağlayacaktır." - ESKİŞEHİR

Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan

Ülkü Ocakları, Yunus Emre, Eskişehir, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan kitap-kahve konseptli mekan - Son Dakika
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