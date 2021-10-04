Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, gençlerle tavla oynadı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Atatürk Sahil Park'ta gençlerle tavla oynadı.

Gölbaşı'nın park ve bahçelerinde gençler ile bir araya gelerek sohbet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hafta sonu Atatürk Sahil Park'a gitti. Şimşek, sohbet sonrasında gençlerle tavla oynayarak bol kahkahalı bir hafta sonuna imza attı.

Şimşek, Ankara'nın evlatları ile bir arada olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Salgın sürecinde sizlerden ayrı kalmak bizleri çok üzdü. Bu süreç bizlere olduğu gibi sizlere de pek çok şeyi öğretti. Dostluk ve yardımlaşma ile her zor günün yerini güzel günlere bıraktığını gördük. Sizlerden ricam olumsuzluğa, negatif düşüncelere kapılıp gönlünüzü karartmamanız. Sizlerle Eymir'de yeşillere bisiklet sürecek, Mogan'da birbirinden keyifli organizasyonlara imza atacağız. Biliyorsunuz GÖLBİS artık Gölbaşımızda sizlerin hizmetinde. Gölbaşımızın güzelliklerini pedalları çevirerek yaşamanızı isterim. Sosyal medya hesaplarımızdan duygu, düşünce, istek ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu. - ANKARA